‘Gegevens miljoenen klanten kabelwebshop op straat na hack’

Bij een hack van de webwinkel allekabels.nl zijn de wachtwoorden en privégegevens van zeker 3,6 miljoen klanten gestolen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, dat de gestolen data heeft ingezien. Volgens de webshop zijn de gegevens gelekt omdat een medewerker de database van het bedrijf heeft gestolen. Deze medewerker is inmiddels ontslagen.

In totaal gaat het volgens de omroep om gegevens van ongeveer 3,6 miljoen mensen. Van 2,6 miljoen van hen zijn unieke e-mailadressen gestolen, waar namen, woonadressen, telefoonnummers, geboortedata en versleutelde wachtwoorden aan gekoppeld zijn. De overige miljoen klanten van wie data op straat ligt, hebben bij allekabels.nl besteld via een andere webwinkel, zoals Bol.com of Amazon. Hun e-mailadressen of wachtwoorden zijn niet gelekt, maar de overige gegevens wel.

Het bedrijf zou al sinds februari op de hoogte zijn geweest van de hack. Tussen de data zouden ook zo’n 109.000 bankrekeningnummers zitten, waarmee het voor criminelen vrij makkelijk is om identiteitsfraude te plegen. Ethisch hacker Rickey Gevers zegt tegen RTL Nieuws dat het om de grootste hack in de Nederlandse geschiedenis gaat. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt de zaak te onderzoeken, wat verplicht is bij een Nederlands datalek.

