Geen vervolgingen wegens dood 27-jarige jongen in Wageningse zorginstelling

Het Openbaar Ministerie zal niemand vervolgen voor de dood van Robert Dönnges (27) in een Wageningse zorginstelling in 2020. Het OM heeft die beslissing donderdag bekendgemaakt, gebaseerd op twee onderzoeken met betrekking tot de kwestie. Eerder was onduidelijk wat er precies is gebeurd op de avond dat Dönnges overleed en of het handelen van de politie die betreffende avond juist was.

Uit de onderzoeken blijkt volgens het OM dat de precieze doodsoorzaak niet kon worden vastgesteld, maar dat een combinatie van factoren zorgden voor een „fataal zuurstoftekort”. Drugs en medicijnen, de „extreme opwindingstoestand” waarin Dönnges zich bevond door een gevecht en door de houdgreep waarin hij werd gehouden om hem rustig te krijgen droegen daaraan bij. Volgens het OM was er echter geen sprake van „excessief” handelen tegen Dönnges.

Houdgreep

Op de dag van zijn overlijden in februari 2020 kreeg Dönnges bezoek van een psychiater, die concludeerde dat hij een psychose had en hij opgenomen moest worden op een gesloten afdeling. Hier was niet direct plaats en Dönnges bleef daarom nog een nacht in zijn begeleid-wonen-instelling in Wageningen. Uit het onderzoek van het OM bleek dat zijn toestand diezelfde avond verergerde: mede onder invloed van (hard)drugs en medicijnen zou hij zijn kamer hebben vernield. Medewerkers van de instelling belden de politie en probeerden hem te kalmeren. Dönnges viel hen echter aan met een mes. Daarbij raakten beide medewerkers gewond. Vervolgens zou een worsteling zijn ontstaan. De medewerkers en een andere cliënt van de zorginstelling wisten Dönnges op de grond te krijgen, hem in een buikligging in bedwang te houden en het mes af te pakken.

De medewerkers zouden hun houdgreep „enkele minuten” aangehouden hebben, tot de politie ter plaatse was. Agenten hielden hem vervolgens opnieuw in bedwang, omdat hij „nog steeds tegenstribbelde”. „Hoewel is geprobeerd om de man daarbij meer lucht en ruimte te geven, heeft hij al snel na de komst van de agenten het bewustzijn verloren”, schrijft het OM. De politie begon Dönnges te reanimeren, ambulancepersoneel nam dat na hun komst over. „Dit alles mocht echter niet meer baten en de bewoner is ter plaatse komen te overlijden”, aldus het OM.

Het OM concludeert op basis van het strafrechtelijk onderzoek dat het personeel en de cliënt uit „noodweer” handelden, omdat Dönnges gewelddadig was. Volgens justitie was hun verdediging gerechtvaardigd, omdat ze zichzelf daarmee beschermden. Ook zou de manier waarop de agenten de man in bedwang hielden niet hebben bijgedragen aan zijn overlijden. Geen van de betrokkenen wordt daarom vervolgd.

