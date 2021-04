Frankrijk roept landgenoten en bedrijven op tijdelijk Pakistan te verlaten

De Franse ambassade in Pakistan heeft landgenoten opgeroepen het land tijdelijk te verlaten. Ook Franse bedrijven is geadviseerd de activiteiten voorlopig te staken, meldt persbureau AFP. Reden is de „ernstige dreiging” die uitgaat van gewelddadige anti-Franse protesten in het land. Op de website van de ambassade staat in een advies dat „Franse belangen in Pakistan” ernstig worden bedreigd.

Islamitische extremisten van de partij Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) protesteren tegen Frankrijk omdat president Macron het heeft opgenomen voor het recht van een Frans tijdschrift om spotprenten van de profeet Mohammed te publiceren. Het afbeelden van de profeet is verboden in de islam. Demonstranten blokkeerden eerder deze week al gedeeltelijk de twee grootste steden van Pakistan en de hoofdstad Islamabad om de uitzetting van de Franse ambassadeur te eisen. De politie onderdrukt de protesten met geweld. Al zeker twee agenten kwamen daarbij om het leven.

De leider van TLP is maandag opgepakt. De Pakistaanse regering heeft aangekondigd de partij te willen verbieden. In 2018 ging de aanhang van TLP de straat op om te betogen tegen de cartoonwedstrijd van PVV-leider Geert Wilders.

