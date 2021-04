‘Euthanasie bij dieren, dat gaan we niet doen’

De lente, zegt Rembrandt Sutorius, is in Artis de mooiste tijd van het jaar. De bloemen bloeien, de bomen krijgen bladeren, de dieren komen naar buiten. „Alles schiet uit de grond. De hoveniers zijn dagenlang aan het werk om alles perfect in orde te maken. En dan loop je over zo’n lege Papegaaienlaan, dat is echt zonde.”

In haar 183-jarige bestaan sloot Natura Artis Magistra nooit één dag haar deuren, zelfs niet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar door de coronacrisis is ’s lands oudste dierentuin nu al meer dan een jaar een park zonder bezoekers, afgezien van enkele maanden in de zomer. De verzorgers doen gewoon hun werk, maar verder is er niemand. „Gek en ook een beetje treurig”, noemt Sutorius dat, terwijl we langs de makaken het park in lopen. „Sommige dieren gedragen zich echt anders. De giraffen komen met z’n allen kijken als je bij het hek staat. Zeker als je niet de blauwe overall van een verzorger aan hebt.”

Vanaf deze vrijdag is Artis voor het eerst sinds half december weer een paar dagen open, in het kader van een proef voor ‘doorstroomlocaties’. Vijfduizend personen per dag mogen de dierentuin bezoeken, op vertoning van een negatieve coronatest. Dat is niet eens de helft van de meer dan tienduizend bezoekers die Artis in het hoogseizoen krijgt. Op 11 mei zou Artis volgens het ‘openingsplan’ van het kabinet weer helemaal open mogen, maar dat is afhankelijk van de besmettingscijfers – en dus hoogst onzeker.

„Wat mij betreft gaan we morgen volledig open, zonder sneltesten”, zegt Sutorius. We staan bij het olifantenverblijf. Vlakbij ons spettert baby-olifantje Finn, geboren tijdens de eerste lockdown, vrolijk met zijn slurf in het water. Sutorius praat opgewekt, maar wanhoop en ongeduld klinken duidelijk door in zijn woorden. „Het park openen kan veilig. De enige reden om het niet te doen, is de precedentwerking ten opzichte van andere instellingen die gesloten zijn. Ik snap dat het een lastige keuze is voor het kabinet, maar het valt bijna niet meer uit te leggen.”

Artis was nooit eerder gesloten, zelfs niet in de Tweede Wereldoorlog. Foto Niels Blekemolen

Bezoekersrecords

Bij zijn aantreden, drie jaar geleden, gold Rembrandt Sutorius (39) als een golden boy: succesvol organisatieadviseur bij McKinsey, jongste directeur van Artis ooit. Van zijn voorganger Haig Balian erfde hij een park dat het ene bezoekersrecord na het andere brak en grootse plannen had voor de toekomst. Inmiddels moet Sutorius, die met zijn gezin de directeurswoning in het park bewoont, Artis door „de grootste crisis uit haar bestaan” loodsen.

De dierentuin draaiende houden kost 60.000 euro per dag. En dus heeft de gedwongen sluiting Artis opgezadeld met een financieel gat van ten minste 21 miljoen euro dat het volgens de directeur van z’n levensdagen niet op eigen kracht kan dichten. Hij heeft meer dan twintig medewerkers moeten ontslaan, van wie sommigen al bij Artis werkten toen Sutorius nog niet eens geboren was. Alle investeringen zijn opgeschort: het nieuwe verblijf voor de gibbons en de Zuidoost-Aziatische tropenkas konden nog net worden voltooid, de restauratie van het Groote Museum over mens en natuur ook nog, maar de voedselboulevard komt er niet, het majestueuze aquarium is dicht en de leeuwen moeten – als het tegenzit – verkassen naar elders.

Lees ook: Hoeveel dierentuinen zijn er straks nog over?

Leuren en sleuren

Van het grote publiek kreeg Artis de afgelopen tijd hartverwarmend veel steun, zegt Sutorius. Een campagne onder abonnementshouders en andere sympathisanten leverde donaties op van 27.000 mensen, die samen zo’n 1,3 miljoen euro schonken. „Ongekend”, aldus Sutorius.

Des te onbegrijpelijker vindt hij het dat de overheid nog steeds niet is bijgesprongen, ondanks eindeloos leuren en sleuren. „Iedereen kijkt naar elkaar. Amsterdam zegt: jullie zijn een van onze belangrijkste instellingen, maar het is wel veel geld dat jullie nodig hebben. In Den Haag moeten we bij drie verschillende ministeries zijn. De wethouder, de gedeputeerde, de minister – allemaal dragen ze ons een warm hart toe. Maar na een jaar roepen ‘jongens, help ons’, hebben we nog steeds nauwelijks coronasteun gekregen.”

Het kabinet had toch een steunpakket van 39 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de dierentuinen?

„Ja, maar voor kleine, dure parken met veel rijksmonumenten als Artis en Blijdorp pakt die regeling heel slecht uit.”

Blijdorp kreeg 10 miljoen euro van de gemeente Rotterdam.

„Dat is een lening. Zou voor ons niet werken. Als je weet dat je zo’n lening niet terugverdient, hou je elkaar een beetje voor de gek.”

Een Rotterdamse wethouder zei dat Blijdorp, als het een reorganisatie niet op orde kreeg, zou moeten overgaan tot euthanasie bij dieren.

„Dat gaan wij hier zeker niet later gebeuren. Ik snap wel waar het vandaan komt. Als je alle negatieve scenario’s tot het uiterste doordenkt, kom je uit bij euthanasie. Blijkbaar is in de politiek soms zo’n statement nodig om iets in beweging te krijgen. Dat is gebeurd bij Blijdorp, maar wel op een heel onhandige manier.”

Een pijnlijk gevolg van het uitblijven van overheidssteun, zegt Sutorius, is de onzekere toekomst van het aquarium. We houden halt bij het bloemenperk voor de ingang, tevens thuishonk van twee iconische stenen dinosauriërs. Het aquarium is leeg en vergrendeld, de vissen zijn verhuisd naar dierentuinen elders in het land. Dat kon niet anders: het gebouw, een rijksmonument uit 1881, verkeert volgens Sutorius „in extreem slechte staat”. Het water uit de zoutwaterbassins is in de muren gekomen en „vreet zich een weg door het gebouw”.

Met het aquarium zit Artis „in een spagaat”, zegt Sutorius terwijl hij twee passerende verzorgers groet. „Als we dit jaar niet beginnen met renoveren, kunnen we het gebouw afschrijven. Maar de verbouwing kost zo’n dertig miljoen euro – dan heb ik het nog niet eens over de energievoorzieningen en de invulling van de bakken. Met zo’n investering gaan we een verplichting aan die we misschien wel niet kunnen dragen.”

Desondanks gaat Artis toch beginnen met renoveren, zegt Sutorius. „We zijn het aan onze stand verplicht dit gebouw te redden. Niet alleen Artis zelf, ook de gemeente en het Rijk.”

Artis zonder bezoekers. Foto Niels Blekemolen

Homogierenkoppel

Kijk, de vale gieren! Ze bekijken de voorbijgangers met vorsende blik. Even tijd voor een feelgood verhaal, vindt Sutorius. „Een paar jaar geleden werd een ei verlaten door een vrouwtjesgier. Een homogierenkoppel heeft het ei samen uitgebroed en het kuiken verzorgd. En nu brengen we ieder jaar jonge gieren naar Sardinië om de populatie aldaar te herstellen.”

Dit is waar Artis naast z’n publieksfunctie zo goed in is, zegt Sutorius: fokprogramma’s, het herstellen van verdwenen populaties. Daarom is het ook ondenkbaar, zegt hij, dat Artis ooit afscheid zal nemen van álle dieren, zoals dierenactivisten bepleiten. „Dan gooi je het kind met het badwater weg. We hebben hier dieren die zijn uitgestorven in het wild. Wat ga je daarmee doen? Het zou wat mij betreft dramatisch zijn als Artis of andere dierentuinen geen dieren meer zouden kunnen houden.”

Je moet wel „ keuzes maken”, zegt Sutorius. „Bij sommige dieren is gevangenschap een minder groot probleem dan bij andere dieren.” Neem de stokstaartjes. „Die leven in een ruim buitenverblijf, in een sociale structuur. Uit onze observaties blijkt dat ze natuurlijk gedrag vertonen. Maar voor andere, grotere dieren is het moeilijker om een natuurlijke omgeving te creëren.”

En zo belanden we bij de leeuwen, die zich ondanks een voorzichtig zonnetje niet op hun terras laten zien. Eind januari verstuurde Artis een persbericht: de leeuwen zouden verhuizen naar Frankrijk. „Een van mijn moeilijkste besluiten”, zegt Sutorius. Het nieuwe, ruime buitenverblijf van de leeuwen, vereist vanuit dierenwelzijn, was door de coronacrisis geschrapt. En de Franse dierentuin kon die ruimte wél bieden.

Lees ook: Leeuwen uit Artis gaan toch niet naar Frankrijk

Wat volgde, had veel weg van een klucht. Eerst werd Artis „overstelpt” met reacties en media-aandacht. „En na een week belden de Fransen: het gaat niet door.” Er bleek nog een andere leeuwin te zijn in het verblijf, en daar konden ze geen nieuwe plek voor vinden. „We voelden wel een beetje in ons hemd gezet. Die andere leeuwin, daar hadden ze ons van te voren niets over verteld.”

Een positief gevolg van alle ophef: er meldden zich volgens Sutorius „serieuze weldoeners” die wellicht „grote bedragen” willen doneren voor een nieuw leeuwenverblijf. Zeker is dat allerminst, dus als zich volgende maand een dierentuin meldt, gaat Sutorius „zeker in gesprek”.

Sutorius wijst naar een ooievaarsnest, bovenop een geknotte kastanje. „Als het hard waait, heeft het mannetje soms wel acht landingspogingen nodig.” Dit is zijn favoriete plek in Artis. Links de ooievaar en de zwarte kuifmakaken, rechts het grasperk met de ‘eetbare tuin’. „Hier plukken de verzorgers viooltjes voor de stokstaartjes en cavolo nero en snijbieten voor de gorilla’s.”

Hij gaat iedere dag wel even naar buiten, langs de zeeleeuwen, de gibbons of de wolven. „In deze crisis is het gevaar dat ik 24 uur per dag blijf piekeren. In crisistijd moet je ergens positieve energie vandaan halen. Al zit je maar een uurtje per dag niet in de lobbymodus: heerlijk.”