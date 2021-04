Europees Hof wijst verzoek Nederland af: verbod op pulsvissen blijft

Het verbod op pulsvissen blijft gehandhaafd in de Europese Unie. Het Europees Hof van Justitie heeft het verzoek van Nederland om het verbod nietig te verklaren donderdag verworpen.

Nederland vocht het verbod aan op wetenschappelijke gronden: het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie zouden te weinig hebben gekeken naar de wetenschap. Volgens het hof is dat niet nodig: „De Uniewetgever beschikt op dit gebied over een ruime beoordelingsbevoegdheid en is niet verplicht zijn wetgevende keuze uitsluitend op wetenschappelijke en technische adviezen te baseren.”

De uitspraak betekent dat het per 1 juli verboden is om met stroomstootjes te vissen op platvissen. Vooral Nederlandse vissers worden daardoor zwaar getroffen, omdat Nederland flink heeft geïnvesteerd in de techniek. Andere Europese lidstaten, met name Frankrijk, voelden er niets voor. Ze zagen het als een oneerlijke industrialisering van de visserij.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) vindt de uitspraak bijzonder teleurstellend, zegt hij in een reactie. Wat hem betreft is de pulsvisserij onterecht verboden, ingegeven door „een leugenachtige lobby vanuit Frankrijk”. Van Dalen ziet nog een kleine kans: binnenkort zal ‘de puls’ opnieuw worden besproken in het Europees Parlement. Bert-Jan Ruissen, Europarlementariër van de SGP, zegt dat het nu aan de Europese wetgever is om het verbod terug te draaien. „Elektrisch vissen is milieuvriendelijk en heeft de toekomst, binnen verantwoorde kaders”, meent hij.

Nieuwe regels

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gingen in 2019 akkoord met nieuwe regels voor de visserij, waaronder het verbod op pulsvissen. Datzelfde jaar heeft Nederland beroep ingesteld, met name door te wijzen op wetenschappelijke adviezen. Volgens het verweer van Nederland staat bijvoorbeeld nergens vast dat een dergelijk vismethode negatieve gevolgen heeft voor het milieu.

In de uitspraak wijst het Europees Hof erop dat de onderzoeken ook aangeven dat bepaalde risico’s van pulsvisserij nog niet volledig werden beoordeeld. Ook kunnen wetenschappers het niet op alle punten eens worden over de mate waarin vissen met stroomstootjes negatieve consequenties heeft. Daarnaast vindt het hof dat de EU voldoende heeft gemotiveerd waarom is afgeweken van de wetenschappelijke adviezen.

