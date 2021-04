Een goed rapport mag niet afhangen van dure bijlessen

Opnieuw is er, in korte tijd, een rapport over het basisonderwijs verschenen dat onrust baart. Blijkbaar is naar school gaan en huiswerk maken niet meer genoeg. Ouders wijken voor hun kinderen massaal uit naar betaalde bijles, huiswerkbegeleiding, examen- of Cito-training, zo valt te lezen in het inspectierapport De Staat van het Onderwijs dat woensdag verscheen. De Inspectie noemt het „schaduwonderwijs”, dat een op de drie middelbare scholieren en een op de vier basisscholieren inmiddels krijgen.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Ouders geven er veel geld aan uit en bureautjes en instituten verdienen er goed aan. De jaarlijkse uitgaven aan aanvullend onderwijs stegen in 25 jaar van 26 miljoen naar 284 miljoen euro.

Maar dat zijn niet alle ouders. Vooral hoogopgeleide ouders maken er gebruik van, volgens onderwijsinspecteur Alida Oppers. „Die ouders weten de weg en kunnen het zich veroorloven”, zegt de hoofdinspecteur. Terecht wijst ze erop dat dat de positie van kinderen uit laagopgeleide milieus van meet af aan verzwakt ten opzichte van die uit hoogopgeleide gezinnen.

Terwijl het onderwijs juist is bedoeld om alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, een goede basis aan kennis en vaardigheden te geven. Dat dat vaak moeilijk is en niet goed lukt, bleek recent weer uit de documentaireserie Klassen over achtstegroepers in Amsterdam-Noord.

De coronacrisis heeft de verschillen tussen leerlingen ook nog verder vergroot. Vrijwel alle basisscholieren hebben het afgelopen jaar minder geleerd dan de jaren ervoor, bleek uit evaluaties, doordat ze thuis achter de laptop zaten. Maar leerlingen met een „lage en gemiddelde sociaal-economische status” liepen de meeste vertraging op. Vooral ‘begrijpend lezen’ schoot erbij in, een belangrijk vak omdat je je anders niet kunt redden met bijsluiters, belastingbrieven en subtiele reclame.

Tegelijk dalen de schrijfvaardigheden van alle basisscholieren, constateerde de Inspectie begin maart na onderzoek. Slechts een kwart kan op zijn twaalfde een tekst schrijven „met enige samenhang en heldere opbouw”, in de woorden van de Inspectie. In theorie zou 65 procent van de achtstegroepers dat moeten kunnen. Eén oorzaak is het aantal ‘leuke’ vakken waar onderwijzers steeds meer tijd aan besteden op de basisschool. Die tijd gaat ten koste van basisvakken als lezen, schrijven en rekenen.

Het is om somber van te worden, ware het niet dat er veel aan te doen is. Verklein de klassen, investeer in leerkrachten, en geef ze de ruimte om zich minder met administratie bezig te houden en met orde houden. Gratis bijlessen, huiswerkbegeleiding en Cito-trainingen voor kinderen uit alle milieus, of voor ouders met een kleine portemonnee, zouden ook een uitkomst zijn.

Het demissionair kabinet heeft eenmalig 8,5 miljard euro vrijgemaakt om de opgelopen corona-achterstanden in het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs weg te werken. Dat is mooi, maar er zou structureel geïnvesteerd moeten worden in de basisscholen om dit tij te keren. Een goed rapport mag niet afhangen van dure bijlessen.