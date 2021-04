Duits constitutioneel hof verklaart huurplafond Berlijn ongeldig

In Karlsruhe heeft het Duitse constitutionele hof donderdag het huurplafond voor appartementen in Berlijn ongeldig verklaard. Het hof oordeelt dat de wet, die ruim een jaar geleden werd ingevoerd om de stijgende huizenprijzen in de Duitse hoofdstad tegen te gaan, strijdig is met de Duitse grondrechten. Berlijn heeft als deelstaat niet het recht op een andere huurwetgeving, aldus het hof.

Door de wet werden in februari 2020 de huren van zo’n 1,5 miljoen appartementen bevroren. De regeling was beperkt tot vijf jaar (tot 2025), omdat het stadsbestuur hoopte in die jaren de situatie op de woningmarkt te kunnen kalmeren. Tussen 2009 en 2020 steeg de huurprijs in Berlijn met gemiddeld 37 procent, zo blijkt uit cijfers van het Duits Economisch Instituut, die de krant de Frankfurter Allgemeine publiceerde. De koopprijs voor een woning in de stad nam in dezelfde periode met 145 procent toe.

Huurbevriezing

Verhuurders die het afgelopen jaar toch een hogere huur van de bewoners eisten stond een boete te wachten die kon oplopen tot 500.000 euro. Volgens Die Welt gold de huurbevriezing voor negen van de tien huurappartementen in Berlijn. Het huurplafond ging niet op voor nieuwbouwappartementen die na 2014 waren opgeleverd.

Het idee voor een huurlimiet werd opgeworpen door de sociaaldemocratische SPD, die samen met Die Linke en Die Grünen het stadsbestuur vormen in Berlijn. De FDP en CDU/CSU, beide oppositiepartijen in de deelstaat Berlijn, gingen tegen de nieuwe wetgeving in beroep. Volgens hen zou de maatregel tot gevolg hebben gehad dat in Berlijn minder nieuwe woningen werden gebouwd.