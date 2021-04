De Citroën ë-C4:Druk druk druk, zo helemaal de mens van nu

Haha, gezond verstand bij Citroën. De ë-C4 – met het trema van Citroën – is gezegend met echte knoppen voor het ventilatiecluster en de stoelverwarming, de voor- en achterruitverwarming. Maar nu het gekke: die zogenaamd eigenzinnige Fransoos heeft exact dezelfde middenconsole als de Opel Mokka. Zelfde verzonken minihefboom voor het pookje, zelfde knoppen voor de parkeer- en regeneratiestand, zelfde elektronische handrem. De tuimelschakelaar voor de rijmodi kennen we zowel van Opels als Peugeots. Kostenbesparing is een ding bij de grote Franse merkopkoper die zich nu PSA noemt en aanstonds, met Fiat/Chrysler nieuw aan boord, Orwelliaans ‘Stellantis’ komt te heten.

De C4, elektrisch en behoorlijk raar, staat op het platform waarop ook Opels en Peugeots en binnenkort wie weet Fiats en Alfa Romeo’s hun claim to fame boetseren. Hij deelt zijn 50-kWh-accu en 136-pk-elektromotor met de Peugeot e-208 en e-2008, de elektrische Opel Corsa en Mokka, de DS3 E-Tense en ondertussen zelfs een paar bestelbussen. Je koopt bij PSA één auto in tien verschillende kostuums. De vraag hoe die methode uitpakt zal de komende jaren worden beantwoord in de grote bekerfinale Stellantis – FC boerenverstand.

PSA heeft er bij de C4 veel aan gedaan elk spoor van interne kruisbestuiving uit te wissen. Een Citroën moet uniek zijn. Op het oog is dat gelukt. De middentunnel is een bedrijfsongelukje. De C4 is ontzettend bezig om een excentrieke Citroën te zijn. Voor het tellen van de koplampjes is een telraam nodig. De led-balkjes van de achterlichten grijpen als mikadostokjes in elkaar. De bovenste lijn trekt een ondeugende Pokémon-frons, aha-erlebnisje voor gamers uit de digitale prehistorie. Ik probeer me zijn conceptie voor te stellen. Elke dag kwam ergens in Parijs een goeroe-achtig coltruitype in de artistieke broedplaats inspecteren of het allemaal wel knots genoeg werd. Gelaten inden de vrije creatieven zijn sweeping statements. „Ik wil een suv-volume met de stretch van een vijfdeurs, een GS op een plateau van staal.” Dat werd het, met knots-achtige uitkomst. Je ziet de ooit elegante daklijn van een Citroën GS op een ziekelijk gezwollen suv-casco. De sculpturale extase rijst van kop tot kont de pan uit. Zelfs de sneue nepluchtsleuven onder de achterlichten zijn gevat in scherp gevouwen accoladebogen. Eindindruk: druk druk druk, zo helemaal de mens van nu. See me, feel me, touch me.

Ik verdenk de trui van enkele last-minute-ingrepen. Op het punt waar de chroomlijst onder de zijruiten diagonaal in de C-stijl steekt, is het chroom met rubber afgedekt om de zwarte band rond het derde zijruitje horizontaal te trekken, alsof iemand met gaffertape een ontwerpfoutje probeerde weg te moffelen. De met zwarte coating beklede A-stijlen lijken me eveneens een nageboorte.

Kapot

Ook excentriek: het halve werk. Van de bestuurdersstoel zijn hoogte en de stand van de rugleuning elektrisch verstelbaar, verschuiven doe je met de hand. Is er iets echt uniek aan? Ja, de iPad-houder voor de bijrijder. „Pas op!”, zegt de fotograaf, als ik de houder uit het dashboard trek, „straks maak je hem kapot!” „Het is een Citroën”, zeg ik, „hij is allang kapot!” Maar hij is niet kapot. Het is geen Citroën. Dit is er eentje uit de autobroedmachine van Stellantis.

Een groot verschil met de e-Mokka is de haast onnatuurlijk lichte besturing, ingestoken met de termen rijcomfort en Citroën-traditie. Veel beter dan vroeger is de afwerking. Heel on-Citroëns ook: alles werkt, en behoorlijk efficiënt. Terug in Norg laad ik de C4 in drie uur en vijf minuten vol. Het is natuurlijk minder goed nieuws voor de actieradius dat de batterij na 170 kilometer rijden op 34 procent ofwel 70 kilometer actieradius staat. Het betekent een reëel bereik van 240 kilometer, het PSA-gemiddelde voor deze aandrijflijn. Maar als in de testweek de temperatuur even naar twintig graden stijgt, begint hij zowaar echt te presteren met een actieradius van 300+.

Het excuus voor de vorm is de ruimte, die voor vier inzittenden niet tegenvalt. De vijfde krijgt het op de achterbank zwaar met de brede middentunnel en het plateau met leeslampjes boven zijn hoofd. De kofferruimte is met 380 liter ruim voldoende. De C4 is muisstil, veert gedragen, werd met iets boven de 1.500 kilo niet te zwaar. Prima auto. Meer een gekunstelde hommage aan het merk dan een echte Citroën, maar hij doet gelukkig beter normaal dan hij gek doet.