Op reis worstel ik altijd met de onbekende douche om water van de juiste temperatuur te krijgen. Laatst mislukte dat in een huisje op Ameland. Zette ik de thermostaatkraan op 38 graden, voelde het als verbrandingswarmte. Op 30 graden, nog steeds. Ik gaf het op. Even later kwam mijn man er tevreden onder vandaan. Hij is slechtziend, kan de knopcijfers niet zien. Hij zette de douche eerst op ijskoud en draaide daarna tot het warm genoeg is. Nu begreep ik waarom hij vaak zegt dat slechtziendheid voordelen heeft.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl