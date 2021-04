Door piraten ontvoerde crew van olietanker Davide B vrijgelaten

De vijftien ontvoerde bemanningsleden van olietanker Davide B zijn weer vrijgelaten. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse rederij De Poli Tankers, die zegt dat de zeevaarders in relatief goede conditie zijn, gezien de omstandigheden van de afgelopen weken.

Davide B, dat onder Maltese vlag vaart, was onderweg van Letland naar Nigeria toen het op 11 maart werd overvallen op 11 maart in de Golf van Guinee. Het was toen voor de kust van Benin. Vijftien bemanningsleden werden ontvoerd, zes anderen mochten aan boord blijven. Na lange gesprekken met de kidnappers zijn de zeevaarders uiteindelijk vrijgelaten. De woordvoerder kan niks zeggen over de inhoud van die gesprekken. Ook kan hij niet zeggen of er losgeld is betaald. „Daar doen we geen uitspraken over.”

De Nederlandse rederij gaat de crew nu herenigen met hun familieleden. Ze komen uit de Baltische Staten, Filipijnen en Rusland. Er waren geen Nederlanders aan boord. De piraten lieten de lading van de olietanker ongemoeid. De overgebleven bemanning heeft het schip onder begeleiding teruggevaren naar West-Afrika en is van daar gerepatrieerd. Met een nieuwe bemanning aan boord is het schip verder gegaan en de lading gelost. Volgens de woordvoerder waren ze niet geïnteresseerd in de olie, maar ging het ze om de crew.