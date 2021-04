De series van week 15: The Trial of Christine Keeler, Big Shot en Dad Stop Embarrassing Me

The Trial of Christine Keeler

De Profumo-affaire hield de gemoederen flink bezig in het Groot-Brittannië van de jaren zestig. Een sleutelrol was weggelegd voor Christine Keeler, een jonge vrouw die gelijktijdig een affaire onderhield met de Britse minister John Profumo en de Sovjet-spion Jevgeni Ivanov. Midden in de Koude Oorlog zorgde het voor een politiek schandaal. The Trial of Christine Keeler vertelt het verhaal vanuit het perspectief van Keeler (gespeeld door Sophie Cookson). NPO Plus, 6 afleveringen.

Big Shot

Een uitgerangeerde basketbalcoach krijgt een nieuwe kans wanneer hij de vrouwelijke basketballers van een privéschool mag trainen. John Stamos uit Full House heeft de hoofdrol deze komische dramaserie die mede bedacht is door David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing). Disney+, wekelijks.

Dad Stop Embarrassing Me!

Oscarwinnaar Jamie Foxx speelt een alleenstaande vader met een eigenwijze tienerdochter. Na het overlijden van de moeder moet hij alle zorg op zich nemen. Gelukkig schiet zijn familie te hulp. Een traditionele sitcom waarin Foxx ook nog allerlei andere rollen mag spelen. Netflix, 8 afleveringen.