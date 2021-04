De psychedelische Renaissance en de toekomst van trippen

Psychedelica zoals ayahuasca en truffels duiken de laatste tijd op uiteenlopende plekken op: van therapie tot ceremonie tot de beurs. Het is steeds meer de vraag of we de effecten van psychedelica kunnen wegwuiven als betekenisloze hallucinaties omdat mensen levensveranderende inzichten kunnen krijgen tijdens een trip. Wat kunnen deze middelen brengen de komende jaren?

Joost Breeksema pioniert nu vijftien jaar met psychedelica-onderzoek in Nederland. Hij is verbonden aan het UMCG in Groningen en is oprichter van de stichting Open, die onderzoek naar psychedelica stimuleert. We duiken met hem in de toepassingen, de diepe levensvragen en de toekomst van deze psychedelische Renaissance.