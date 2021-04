De premier van Japan mag niet voor niets als eerste bij Biden op bezoek

De Japanse premier Yoshihide Suga is vrijdag de eerste regeringsleider die de Amerikaanse president Joe Biden in levenden lijve bezoekt in het Witte Huis. De Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie deden Japan ook al als eersten aan. Een hele eer voor Japan, maar ook een hele last. Want het zijn geen toevallige gezelligheidsbezoekjes.

1 Waarom hecht Joe Biden zoveel belang aan Japan?

Eigenlijk hecht hij veel meer waarde aan China, maar voor China heeft hij Japan nodig. Biden ziet het in bedwang houden van China als dé grote uitdaging van de eenentwintigste eeuw. Daarom richt hij zich steeds meer op wat met een goed Nederlands woord de Indo-Pacific heet: een uitgestrekt gebied dat het westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan en de Indische Oceaan omvat. Daar speelt de machtsstrijd tussen China en de VS zich af. Biden heeft daarbij de hulp van een veel assertiever en actiever Japan nodig. Vanuit het verre Amerika alleen is de strijd met China niet te winnen. -Japan stelt zich nu nog zo neutraal mogelijk op om China niet tegen zich in het harnas te jagen.

2 Wat wil Biden precies van -Japan?

Biden hoopt vooral dat hij de Japanse premier kan overhalen om meer te doen op militair vlak. Japan moet meer geld in zijn eigen defensie steken, en duidelijker kant kiezen in de kwestie Taiwan. Het zou vanuit Amerikaans perspectief ook prachtig zijn als Japan langeafstandsraketten op zijn grondgebied plaatst die China kunnen bereiken. Een Amerikaanse admiraal zei onlangs dat de VS in het gebied niet alleen raketten willen kunnen afschieten vanaf zee, maar ook vanaf land. Japan is daar ideaal voor gelegen.

Japan ligt geopolitiek strategisch tussen de VS en China. Beeld Studio NRC

Het zou al helpen als Suga hardop zegt dat hij bezorgd is over de militaire acties en oefeningen die China steeds vaker in de buurt van Taiwan uitvoert. Dat zou een signaal aan China zijn dat Japan partij kiest voor Taiwan en de VS als China Taiwan zou aanvallen.

3 Gaat Japan dat allemaal doen?

Nee. Toen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in maart samen met de minister van Defensie op bezoek was in Tokio, kwam er een gezamenlijke verklaring waarin beide partijen „het belang van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan” benadrukten. Dat klinkt zouteloos, maar voor Japan was dat al een hele stap: Japan had zich al sinds 1969 niet meer uitgelaten over Taiwan, juist om zijn handen niet te branden aan dit uiterst gevoelige dossier.

Japan zal ook niet makkelijk instemmen met de plaatsing van lange-afstandsraketten, mocht Biden dat al echt vragen. Japan heeft niet alleen een lange traditie van deels door de VS opgelegd pacifisme, het wil ook China niet tot vijand maken.

Voor Japan is flink doen tegen China ook niet zo makkelijk. Japan is een naaste buur van China, en heeft als zodanig al de nodige ervaring opgedaan met de nieuwe Chinese assertiviteit. China stuurt steeds vaker schepen naar of door Japanse wateren. De economische verwevenheid met China is bijzonder sterk, en Japan kent het venijn van een Chinese boycot ook uit ervaring. Aan de andere kant: juist Japan heeft reden om zich nog nauwer onder Amerikaanse vlag te scharen, want dat is het enige land dat Japan kan helpen tegen Chinese expansie in de regio.

Het Chinese vliegdekschip Liaoning voer begin april ten zuiden van het Japanse eiland Okinawa naar de Stille Oceaan. Foto Japans ministerie van Defensie

4 Dus, wat gaat deze top opleveren?

In het openbaar misschien niet zo heel veel: het zou al heel wat zijn als Japan en de VS na afloop met een -gezamenlijke verklaring komen die expliciet naar Taiwan verwijst. De ontmoeting is wel een belangrijke -gelegenheid om te onderzoeken of Japan en de VS inderdaad samen een sterk front tegen China kunnen vormen. En wil Japan zijn defensie versterken, of gaat dat voor Japan toch een stap te ver?