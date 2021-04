De inkomens liepen achter op de groei, zo werd gedacht. Maar niet door het CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft donderdag de discussie over het vermeende achterblijven van loonstijgingen bij de groei van de economie flink opgepookt. In een uitgebreide analyse schreef het dat de inkomens de afgelopen decennia even hard zijn gestegen als het bruto binnenlands product.

Alleen tussen grofweg 2001 en 2015 was dat niet zo, deels ten gevolge van de financiële crisis van 2008 en deels als gevolg van stijgende zorgkosten. In die periode bleven de inkomens wat achter. Maar in veruit de meeste jaren stegen zowel de inkomens als het bbp met ongeveer 2,9 procent.

Het is een uitdagende analyse, omdat de afgelopen jaren het idee dat de lonen achterblijven bij de economie sterk aan tractie heeft gewonnen. Premier Mark Rutte (VVD) sprak over lonen die achterbleven, de Rabobank concludeerde in 2018 dat de inkomens niet waren meegegroeid met de economische groei.

De Nederlandsche Bank kwam met een soortgelijke analyse. Recent is er bovendien veel aandacht voor het boek ‘Fantoomgroei’, waarin Sander Heijne en Hendrik Noten concluderen dat de welvaart wel toeneemt, maar dat aan de lonen niet te merken is.

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, is dat een analyse waar nogal wat op valt aan te merken. „We hebben met opzet gekeken naar een langere periode”, zegt hij in een telefonische toelichting. „Zodat we niet per toeval een paar jaar eruit zouden pikken die sterk afwijken. Dan zie je dat de inkomens sinds 1969 even hard zijn gegroeid als de economie in totaal.” In 2020 bedroeg het netto beschikbaar inkomen per persoon gemiddeld 21.000 euro, zo’n 112 procent meer dan in 1969, na correctie voor gestegen prijzen.

Hein van Mulligen ziet het idee dat de inkomens achterblijven bij de economische groei als iets wat de maatschappij inmiddels collectief gelooft, zonder dat het klopt. „Het idee lijkt bij ons allemaal erg diep ingesleten. Als je de feiten laat zien, dan is de eerste reactie er eentje van ongeloof.”

Hein van Mulligen reageert daarmee op een intensieve discussie die donderdagochtend over het onderzoek op Twitter ontstond tussen verschillende economen. Mathijs Bouman, columnist bij het Financieele Dagblad, zag in het onderzoek een nuttige kanttekening. Het inmiddels vaak geciteerde Rabobank-onderzoek liep maar tot en met 2015, waardoor cruciale jaren gemist werden. Ook keek het naar de inkomens van huishoudens, zonder te corrigeren voor de toename in eenpersoonshuishoudens.

Tegelijkertijd klonk er ook veel kritiek. Want hoe je de situatie in de economie ziet, hangt ook af van de definitie van ‘inkomen’ die je gebruikt – dat maakt nogal veel uit voor je conclusies. „Hoe het CBS besteedbaar inkomen definieert, dat is al van nature een definitie die dicht tegen het BBP aan zit”, zegt Piet Rietman, econoom bij ABN Amro. Volgens hem neemt het CBS alle bronnen van inkomen mee – ook dat van ondernemers.

Dat schept volgens hem geen duidelijk beeld over of de lonen van werknemers zijn meegegroeid met de economie. „Als je kijkt naar hoe de koek verdeeld wordt, dan zie je dat inkomen uit arbeid al heel lang achterblijft bij het inkomen uit kapitaal”, aldus Rietman. Daar komt volgens hem nog bij dat als werknemers meer zijn gaan verdienen omdat ze meer zijn gaan werken, het maar de vraag is of deze er echt op vooruit zijn gegaan.

Het probleem met dit soort discussies is dat je per onderzoek wel twintig of dertig aannames moet doen, zegt Ronald Dekker, arbeidseconoom bij onderzoeksinstituut TNO. „Mijn natuurlijke reactie is: je moet precies uitvlooien wat het inkomensbegrip is. Dit onderzoek betekent niet dat de discussie meteen beslecht is, er valt ongelofelijk veel over te zeggen.” Zo is er óók al langere tijd discussie onder economen over hoe je precies de verhouding tussen inkomen uit kapitaal en arbeid moet meten.

Eigenlijk moeten de twistende economen en onderzoekers samen aan tafel, denkt Dekker. Hij noemt een voorbeeld van een eerdere, vergelijkbare discussie waar hij zelf bij betrokken was: tussen het UWV, het CBS en TNO ontstonden verschillende interpretaties van de grootte van het aantal flexwerkers in Nederland: was dit 20 of 30 procent? „We zijn toen met het CBS en met universiteiten gaan praten. Hoe komt nou? Kunnen we dat afpellen? Dat is de enige manier waarop we vooruitkomen.” Inmiddels is er volgens Dekker een consensus in de buurt van de 30 procent.