D66-Kamerlid Smeets stapt op na beschuldigingen van overschrijdend gedrag

Sidney Smeets van D66 stapt op als Kamerlid. Dat heeft de partij donderdag bekendgemaakt op de website. In de verklaring zegt Smeets dat hij „wil voorkomen dat het aanzien van de Kamer en het belang van de partij schade wordt toegebracht”. Smeets werd de afgelopen dagen op sociale media door verschillende mannen beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag.

Smeets zegt te hebben besloten terug te treden na overleg met D66-leider Sigrid Kaag. Woensdag werd bekend dat D66 intern onderzoek laat doen naar Smeets. „Deze stap doet mij pijn. Ik vond het ongelooflijk eervol om Kamerlid te mogen zijn. Het was helaas maar van korte duur”, zegt Smeets over zijn besluit.

Het Kamerlid raakte deze week in opspraak, omdat verschillende personen kort na elkaar op Twitter lieten weten dat ze seksueel getinte berichten van Smeets hadden ontvangen, voordat hij Kamerlid was. Sommigen van hen waren op dat moment nog minderjarig.

Onvermijdelijk

„Ik respecteer en steun dat besluit ten volle”, laat Kaag in de verklaring weten. Tegen persbureau ANP zegt Kaag dat het vertrek van Smeets „onvermijdelijk” was. Ze laat weten het als partijleider belangrijk te vinden „te normeren dat een Kamerlid zich aan de hoogste normen van integriteit houdt”. Of Smeets met zijn handelingen de wet overtreden heeft, is niet aan haar om te beoordelen, vindt Kaag.

De 45-jarige Smeets werd onlangs voor het eerst geïnstalleerd als Kamerlid. Daarvoor werkte hij als strafrechtadvocaat, bij D66 was hij actief als juridisch specialist. De recente gebeurtenissen noemt Smeets „een rollercoaster” en hij zegt de komende periode nodig te hebben „om tot rust te komen”.

