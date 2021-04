D66-Kamerlid Sidney Smeets treedt terug om seksueel overschrijdend gedrag

De affaire-Sidney Smeets heeft niet langer dan twee dagen geduurd. Het D66-Kamerlid dat dinsdagavond werd beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag, besloot donderdag zijn Kamerlidmaatschap op te geven en zijn zetel terug aan de partij te geven.

In een korte verklaring op de website van D66 zegt Smeets dat hij met zijn terugtrekken „wil voorkomen dat het aanzien van de Kamer en het belang van de partij schade wordt toegebracht”. Smeets was als nummer 18 op de kandidatenlijst pas net verkozen; hij was op 31 maart als Kamerlid beëdigd.

Partijleider Sigrid Kaag liet donderdagavond in een toelichting doorschemeren dat zij op het vertrek van Smeets had aangedrongen. Hij heeft het zelf besloten, zei Kaag tegen journalisten in de Tweede Kamer, maar „na een aantal indringende gesprekken”. Ze sprak van „een onvermijdelijk besluit”. Smeets zelf verklaarde zijn besluit te hebben genomen „na overleg met Sigrid Kaag”.

Beschuldigingen op Twitter

Op dinsdagavond waren er op Twitter beschuldigingen opgedoken van een aantal jonge mannen. Zij verklaarden dat Smeets hen de afgelopen jaren op indringende wijze had benaderd met seksueel getinte teksten, nadat zij op social media hun homoseksuele geaardheid hadden geopenbaard. Ze spraken er nu in het openbaar hun afkeuring over uit. Terwijl Smeets (45) als strafrechtadvocaat en opiniemaker al een bekende persoon was – maar nog geen kandidaat-Kamerlid – behoorden de jonge mannen nog tot een kwetsbare leeftijdsgroep. Een aantal van de jongeren zou op het moment dat Smeets met hen contact legde jonger dan 16 jaar zijn geweest. In de zedenwet is dat de grens van meerderjarigheid. Een van de jongeren zei dat er onlangs ook een melding bij D66 was gedaan over deze grensoverschrijdende handelwijze van Smeets.

Geschrokken van de berichtgeving verklaarde de partijtop bij monde van voorzitter Anne-Marie Spierings en partijleider Kaag woensdagmiddag dat er een „intern onderzoek” naar de kwestie was gestart. Dat was nog niet gebeurd na een melding die inderdaad op 31 maart bij de vertrouwenspersoon van D66 was binnengekomen.

Pijnlijk voor Kaag

Nadat er op woensdagavond nieuwe en veel verdergaande details – ook over ongewenste seksuele handelingen – over Smeets’ benadering van jonge homo’s in Het Parool waren opgedoken, kreeg de kwestie een nieuwe wending. Na een nieuw gesprek met de partijleiding besloot het nieuwe Kamerlid dus op te stappen. D66 besloot hierop het aangekondigde onderzoek weer stop te zetten.

Voor Kaag, die haar verkiezingscampagne voerde met als motto ‘Tijd voor nieuw leiderschap’, is de kwestie pijnlijk omdat vrij recent een andere kwestie speelde over seksuele intimidatie en machtsmisbruik rond een van haar naaste adviseurs. Dit leidde tot een openbaar onderzoeksrapport en de oprichting van het ‘Team Verantwoord Gedrag’.

Voor Smeets is de kwestie pijnlijk omdat hij nu al na twee weken zijn politieke carrière ziet sneuvelen. Hij had per 1 mei zijn baan als advocaat bij het Amsterdamse kantoor Spong Advocaten opgezegd. Desgevraagd zegt eigenaar Gerard Spong zich de komende week te beraden op de vraag of Smeets in zijn praktijk kan terugkeren. „Daar spelen zeer zwaarwegende belangen mee, waaronder de reputatie van het kantoor en van mijn persoon.”