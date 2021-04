Corporate Amerika steunt ‘woke’ - voor wat het waard is

Hoe progressief is het Amerikaanse bedrijfsleven? Woensdag verscheen in verschillende media een advertentie met de op het oog onbeduidende kop ‘Wij staan achter democratie’. Eronder stonden honderden namen van bedrijven en hun eigenaren, van managers en enkele beroemdheden uit de media en filmwereld, zoals George Clooney en Kate Hudson. „Wil de Amerikaanse democratie functioneren voor ieder van ons, dan moeten we garanderen dat het stemrecht ook voor ons allen geldt”, schreven de ondertekenaars erbij.

Doelwit van deze campagne zijn de 361 wetten in 47 staten waarmee Republikeinse wetgevers het stemrecht op staatsniveau proberen te beperken. Naar eigen zeggen is dat om de integriteit van verkiezingen te waarborgen. Maar bij nadere beschouwing lijkt het vooral een poging om de slinkende macht van de Republikeinen zo lang mogelijk te consolideren.

„Wij dienen ons allemaal verantwoordelijk te voelen voor het verdedigen van het stemrecht en ons te verzetten tegen elke vorm van discriminerende wet- of regelgeving die een stemgerechtigde burger diens gelijke en eerlijke kans ontzegt om een stem uit te brengen”, aldus de ondertekenaars in hun verklaring.

De advertentie werd ondertekend door banken als Wells Fargo, American Airlines, modemerk Levi’s en de techgiganten Facebook, Amazon, Google, Twitter en Apple. Het is het slotstuk van een wekenlange campagne onder leiding van zakenmannen Kenneth Chenault (oud-topman van American Express) en Kenneth Frazier (topman van farmaceut Merck), ondersteund door de organisatie Black Economic Alliance.

Het is niet de eerste manifestatie van wat in de Verenigde Staten inmiddels ‘corporate wokeness’ wordt genoemd, een verhoogde sensitiviteit in het bedrijfsleven voor de naar links neigende klankkast van de sociale media. Bij eerdere grote gebeurtenissen die nationaal de aandacht trokken, zoals wetgeving die transgenders benadeelde, de uitsluiting van de activistische American-footballspeler Colin Kaepernick, de dood van George Floyd en de Black Lives Matter-protesten’, of de bestorming van het Capitool begin januari, kozen veel bedrijven ook de kant van het progressieve deel van de natie.

Activisten wierpen de vraag op of die houding van de zakenwereld echt een nieuw bewustzijn voor sociale kwesties weerspiegelde, of louter een financieel noodzakelijke bijsturing was onder druk van het invloedrijke activisme op sociale media.

Aan de linkerkant van het spectrum – en dat is een jongere, hoger opgeleide en vermogender markt dan rechts – worden zaken als vrouwonvriendelijkheid en discriminatie nu eenmaal hoog opgenomen. Bedrijven die zich daaraan schuldig zouden maken, worden op sociale media aan de schandpaal genageld. Een publieke verklaring in woelige tijden is dan een doeltreffende, goedkope manier om je aan ‘de goede kant van de geschiedenis’ te positioneren.

Maar de maatschappelijke plaatsbepaling van het zakenleven is niet beperkt gebleven tot statements en behoorlijk consistent. Bedrijven als PayPal, Microsoft en JPMorgan Chase beloofden na de dood van George Floyd grote bedragen vrij te maken voor het bevorderen van diversiteit op de arbeidsmarkt en het verkleinen van verschil tussen de beloning van witte en zwarte werknemers. Aan die belofte hebben zij zich gehouden. In totaal is vanuit de zakenwereld ruim 8 miljard dollar in speciale fondsen gestort.

In zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders zette Jamie Dimon, bestuursvoorzitter van bank JPMorgan Chase, deze week uitvoerig uiteen welke maatregelen volgens hem nodig zijn om ongelijkheid in de VS tegen te gaan: van een substantieel hoger minimumloon tot een verbetering van het sociale vangnet. Dimon refereerde specifiek aan George Floyd, wiens dood volgens hem „de diepe ongelijkheid in ons land en de rampzalige consequenties daarvan voor het zoeklicht heeft gebracht”. JPMorgan Chase noch Dimon ondertekende overigens de ‘democratie-advertentie’.

Coca-Cola

De bedrijven die wél op de lijst staan, bezweren dat zij hun oproep „ongeacht onze politieke voorkeur” doen.

Maar de Republikeinen geloven dat niet. De openlijke protesten tegen hun wetgeving hebben voor onrust gezorgd binnen de Republikeinse Partij. Als traditionele voorvechter van het bedrijfsleven moet zij bepalen wat haar positie wordt tegenover dit zakelijke activisme.

Dat ging al direct van au, toen onder meer Coca-Cola en Delta Airlines zich uitspraken tegen een wet in de staat Georgia, waar de door Republikeinen gedomineerde wetgevende macht zichzelf zo ongeveer het laatste woord gaf bij verkiezingen.

Meer bedrijven hebben inmiddels protest aangetekend tegen de wet en dreigen met boycots. De eredivisie van het Amerikaanse honkbal besloot de jaarlijkse All Star-wedstrijd niet in Georgia te laten spelen uit protest tegen de wetgeving daar. En filmster en producent Will Smith besloot zijn nieuwe film Emancipation niet als gepland in Georgia op te nemen.

Meteen tikte de leider van de Republikeinse Partij, Mitch McConnell, ze op de vingers. „Bemoei je niet met politiek”, zei hij over de hoofden van de journalisten tegen het bedrijfsleven. Maar een dag later kwam hij daar al op terug, en zei dat bedrijven „vanzelfsprekend het recht hebben om deel te nemen aan het politieke proces”. Logisch voor een man die miljoenen aan donaties uit het bedrijfsleven kreeg bij zijn Senaatsrace in 2020.

Als McConnell woensdag met zijn vinger de ondertekenaars van de verklaring langs is gelopen, zal hij in zijn hoofd hebben meegerekend. American Airlines: 46.617 dollar. Bank of America: 28.725 dollar. Goldman Sachs: 27.579 dollar. Enzovoorts.

De populistische, zeg maar America First-vleugel, van de Republikeinse Partij heeft minder moeite met het veroordelen van corporate wokeness. Oud-president Trump en zijn volgelingen hebben juist een speerpunt gemaakt van de cultuuromslag die progressieve Amerikanen voorstaan.

In zijn toespraken hekelt Trump wat hij cancel culture noemt: oproepen tot boycots of ontslagen, zoals onlangs aan Toyota’s adres. De autofabrikant beloofde na de bestorming van het Capitool zijn financiële steun te „heroverwegen” bij volksvertegenwoordigers die tegen Bidens verkiezing hadden gestemd. Onlangs bleek alleen dat zij een maand daarna alweer precies zo’n Republikeinse afgevaardigde hadden gesteund.

Trump en zijn aanhangers kunnen zich hun strijdlustige houding veroorloven. Veel minder dan de traditionele Republikeinen zijn de populisten in de partij afhankelijk van donaties van grote bedrijven. Trump heeft een nieuw campagnecomité opgericht, ‘Save America’ genaamd, en haalt daar miljoenen aan kleine donaties van privépersonen binnen – als een soort Bernie Sanders van rechts.

Meer donaties voor Trump

Persbureau Reuters berichtte vorige maand dat het aantal donaties van privépersonen aan Trump-getrouwe Republikeinen zo sterk is toegenomen dat dit het steunverlies van bedrijven meer dan goedmaakt. Persbureau Reuters stelde vast dat tien grote zogenoemde Political Action Committees, waarin grote bedrijven gezamenlijk verkiezingsdonaties storten, in inauguratiemaand januari maar liefst 90 procent minder aan de Republikeinen hadden gedoneerd dan in januari 2017. Toch haalden de Republikeinen in januari ruim 2 miljoen dollar meer aan donaties op dan de Democraten.

Gevolg: sommige bedrijven die woke publiekelijk steunen, zijn alweer wat bijgedraaid. Neem luchtvaartmaatschappij JetBlue, die de ‘democratie-advertentie’ woensdag ondertekende. Volgens persbureau Bloomberg was dit ook het eerste bedrijf dat de opschorting van donaties aan parlementariërs die de verkiezing van Biden niet erkenden, doorbrak. Het gaf aan de Republikeinse afgevaardigde Nicole Malliotakis uit New York 1.000 dollar. We geven evenveel geld aan beide partijen, liet JetBlue in een verklaring weten. Malliotakis zit in de commissie die toezicht houdt op de luchtvaartsector en hoort volgens een verklaring JetBlue tot de politici die belangrijk zijn voor hun bedrijfsvoering. Op sociale media dook direct de hashtag #BoycottJetBlue op.