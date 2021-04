Aantal sterfgevallen afgelopen week hoger dan verwacht

Vorige week stierven in Nederland naar schatting 3.150 mensen. Dat zijn ongeveer honderd sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode en ongeveer evenveel als in de week ervoor. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Van 21 september 2020 tot 14 februari 2021 was er in Nederland sprake van oversterfte, gevolgd door een week waarin het sterftecijfer ongeveer gelijk was aan de verwachte sterfte in die week. Tussen 22 februari en 28 maart 2021 overleden wekelijks minder mensen dan voor die tijd van het jaar gebruikelijk is. In week dertien van dit jaar - van 29 maart tot en met 4 april - was de sterfte opnieuw gelijk aan het verwachte aantal sterfgevallen en nu ligt het sterftecijfers weer iets hoger dan verwacht.