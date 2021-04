Braziliaanse coronavariant twee keer zo besmettelijk

De P.1-variant, beter bekend als de Braziliaanse variant, is twee keer zo besmettelijk als de klassieke variant van het SARS-CoV-2 coronavirus. Dat concludeert een internationaal team van wetenschappers in een onderzoek naar de epidemiologie in de genetische afstamming van P.1. De resultaten verschenen donderdag in het blad Science.

Daarmee lijkt de P.1-variant veruit de besmettelijkste van alle tot nu toe bekende virusvarianten. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de besmettelijkheid van varianten per land kan verschillen, afhankelijk van onder meer de bevolkingssamenstelling, aanwezigheid van immuniteit en de zwaarte van de maatregelen om corona in te perken. Met name door het ontbreken van dat laatste zal de schatting van de besmettelijkheid van de P.1-variant in Brazilië hoog uitvallen.

Vroeg of laat

Maar ook in Nederland schat het RIVM de P.1-variant besmettelijker in dan alle andere varianten. In zijn Technische Briefing aan de Tweede Kamer donderdag zei OMT-voorzitter Jaap van Dissel dat de Braziliaanse variant naar schatting 49 procent besmettelijker is dan het klassieke SARS-CoV-2. Dat overtreft dus nog de extra besmettelijkheid van de Britse variant, die het RIVM inschat op 33 procent besmettelijker. Dat betekent dat de Braziliaanse variant ook in Nederland vroeg of laat de overhand zal krijgen omdat die de Britse variant zal wegconcurreren.

In de zogeheten kiemsurveillance, een steekproef die wekelijks het soort virussen uit het hele land monitort, is de P.1-variant tot nu toe 53 keer aangetroffen. Maar het aantal besmettingen met de Braziliaanse variant in Nederland verdubbelde wekelijks in de periode van half februari tot half maart, wat wijst op een exponentiële groei. Het gaat om verschillende uitbraken die niet aan elkaar gerelateerd zijn en waaraan ook geen reisgeschiedenis is te koppelen. Dat duidt er volgens het laatste verslag van het OMT op dat P.1-variant ook in Nederland al wijd verspreid is.

Herbesmettingen

In Brazilië is gebleken dat kans op herbesmettingen door de P.1-variant is gestegen. Dat verklaart ook dat deze variant eind vorig jaar opnieuw een golf van coronabesmettingen kon veroorzaken, terwijl tweederde van de bevolking al afweer had vanwege een eerder doorgemaakte infectie. De onderzoekers hebben in Science aan de hand van de genetische sequenties gereconstrueerd dat de P.1-variant rond 15 november ontstaan moet zijn, hoogstwaarschijnlijk in Manaus of omgeving. Het virus heeft er een snelle evolutie doorgemaakt, mogelijk in een patiënt met een verzwakt immuunsysteem of in iemand die langdurig Covid-19 heeft gehad. Daarna ging het snel. In krap een maand tijd leidde het tot een zeer scherpe plotselinge toename van Covid-19 in Manaus. Inmiddels is de P1-variant al in 37 landen over de hele wereld gesignaleerd.

De P.1-variant heeft door mutaties tien aminozuurveranderingen in het spike-eiwit, het uitsteekseltje waarmee het virus aan de ACE2-receptor van gastheercellen bindt. Door de veranderingen kan dit virus sterker binden en dat maakt waarschijnlijk dat deze variant zoveel besmettelijker is.