Bij Mecca halen ze hogere omzet dan vóór de lockdown

De vorige keer dat we er aten, op 16 maart 2020, deden we dat speciaal voor deze rubriek, al vloeide daar toen geen recensie meer uit voort. Het was per slot van rekening juist op die zondag dat de eerste lockdown voor onder andere de horeca werd afgekondigd. Waarmee we die middag ineens de laatste gasten waren die nog in Mecca konden aanschuiven.

Het was ook voor de eigenaren Sven Brokaar en Rita Balrak een onwerkelijk moment. Eens te meer omdat ze in hun Midden-Oosterse eethuisje nog maar net hadden geopend. Zo stonden ze met Mecca even bovenaan alle lijstjes van nieuwe, hippe eetgelegenheden die je in Rotterdam moest bezoeken, en zo leken ze plotseling weer helemaal terug bij af.

Het was in het zonnige, in vrolijk voorjaarsgeel geschilderde Mecca toen alsof de duisternis al rond vier uur intrad. Met in de zaak alleen nog een laatste plukje ‘overlevenden’ dat er getuige van was.

Maar, kijk aan, ook de tweede lockdown blijkt Brokaar en Balrak er niet onder te hebben gekregen. Integendeel. Sinds er in Mecca op take away is overgeschakeld, halen ze zelfs omzetten die de dagopbrengsten uit het pre-Covid-19-tijdperk soms overtreffen.

Sven Brokaar schrijft dat succes toe aan de lichte koerswijziging die zijn vrouw en hij ondertussen in het restaurant hebben doorgevoerd. Op dezelfde voet willen ze ook verder als Mecca straks weer gasten aan tafel mag ontvangen.

Het bereiden van meeneem-maaltijden heeft een blijvende vereenvoudiging van het menu in de hand gewerkt. De nadruk is nu meer komen te liggen op streetfood en op de basics waarmee Mecca zich van de concurrentie in de stad wil onderscheiden. Een volledig vegetarische keuken. Vrijwel alles ook vers en zelfgemaakt. En een kaart waarop traditionele Midden-Oosterse gerechtjes als falafel, sabich en humus in hun rijkdom aan ingrediënten en smaak boven zichzelf uitstijgen. Met dank aan de eigentijdse, goeddeels Israëlische receptuur waardoor Brokaar en Balrak zich in Mecca laten inspireren.

Veel Rotterdammers met arabische roots, onder wie een Irakees met een aantal zaken op de Zwartjanstraat, hebben de route naar Mecca al gevonden voor de verschillende humusvarianten, de in eigen huis gebakken pitabroodjes en zoete babka-buns met cacao/kaneel en witte chocolade/pistache.

Binnenkort kan er van de eigen grill knolselderij-shoarma in Mecca worden gegeten, en nieuw is dan bijvoorbeeld ook de Mexicaanse humus-bowl met nacho’s en salsa. Brokaar, voorheen bartender in Stirr op de Eendrachtsweg, gaat er zomerse fruitcocktails bij schenken, met onder andere mezcal als alcoholische component.

Als voorproefje kwamen met onze bestelling al vier van die shakes mee. We dronken ze bij het ruime assortiment humus, de babka’s, gevulde pitabroodjes, pita-pizzaatjes en de fattoush-salade die we vorig weekend voor vier personen à 100 euro bij Mecca afhaalden.

Bij wijze van grote belofte was bij die gelegenheid ook maar alvast het terras van het eethuis opgesteld en deed ook een schraal lentezonnetje boven de groene Noordsingel al een duit in het zakje.

We durven ons heel voorzichtig weer een beetje voor te stellen hoe leuk het er over een tijdje weer zal zijn. Stráks – wanneer we eindelijk weer eens op een terras en in een restaurant mogen neerstrijken.

Mecca Noordsingel 39 Rotterdam 010-7370175 www.mecca-rotterdam.nl Om af te halen of ter plekke van te genieten: 13 koffies, diverse huisgemaakte patisserie en limonades, pita’s, humus- schotels, salades, natuurwijnen, craftbieren en cocktails. Afhalen kan in Mecca voorlopig tot 17 uur. Als de terrassen open gaan, blijft de zaak ’s avonds open. Zie voor actuele info over de openingstijden en de menukaart het instagramaccount van Mecca of bel het restaurant.

is culinair recensent