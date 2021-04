Alarmeringsdienst Amber Alert ingezet voor reddingspetitie, politie grijpt in

De politie heeft besloten om de organisatie Netpresenter in gebreke te stellen, omdat het bedrijf signaleringssysteem Amber Alert had gebruikt om handtekeningen te werven voor een petitie. Normaal gesproken worden Amber Alerts per sms en app gestuurd in de zoektocht naar een vermist kind dat mogelijk in levensgevaar verkeert. Nu koos het bedrijf ervoor om de abonnees van de dienst te wijzen op een reddingspetitie voor Amber Alert, die is opgezet omdat de politie per 22 juli stopt met de samenwerking. Met de petitie hoopt Amber Alert dat te voorkomen.

Tientallen abonnees van de signaleringsdienst reageerden ontstemd op het verzoek in de sms. Dat was reden voor de politie om Netpresenter erop te wijzen dat het systeem werd misbruikt voor verkeerde doeleinden. De politie onderzoekt of de privacywetgeving is overtreden. Normaal gesproken bepaalt de politie de inhoud van de sms, maar het bedrijf bedient het verstuursysteem. Volgens de politie heeft de stap geen gevolgen voor de reguliere waarschuwingsdienst bij vermissingen.

De politie stopt met Amber Alert en zet de vermissingssignalering door via Burgernet, het samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenten en politie, omdat die samenwerking efficiënter en kostenbesparender zou zijn. Een woordvoerder van de politie zegt dat bij Burgernet inmiddels 1,8 miljoen mensen zijn aangemeld voor de alarmering via sms en 1 miljoen gebruikers via de app. Het is niet duidelijk hoeveel abonnees via Amber Alert waren aangesloten. De politie zet de dienst via Amber Alert gemiddeld twee keer per jaar in.