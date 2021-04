Ajax doet zichzelf ook in Rome tekort en is uitgeschakeld

Aan de Laan der Gladiatoren in Rome legde Ajax het af in een gevecht dat het niet had hoeven verliezen. Dat is toch wat beklijft na het 1-1 gelijkspel tegen AS Roma, dat na de eerdere zege in Amsterdam ten koste van Ajax doorstroomt naar de halve finale van de Europa League.

Een hard gelag. Juist omdat Ajax niets onder deed voor de Italiaanse subtopper en er over twee duels uitgelezen mogelijkheden heeft gekregen om de kwartfinale door te komen. Tot in de laatste minuten van de return van donderdagavond bleef het spannend.

In het stadion waar Andy van der Meijde in 2003 nog een wereldtreffer maakte, was het vergeefs wachten op een nieuwe memorabele bevlieging van een Ajacied, waarbij werd gehoopt dat de club zich voor de derde keer in vijf seizoenen zou gaan plaatsen voor de halve finales van een Europees toernooi. Een pittige, maar gedurende het tweeluik ook een haalbare uitdaging.

Al nippend van zijn espresso voor het Pantheon moet ook Marc Overmars dat ’s middags hebben gedacht. Er waren tijden dat Ajax nog als underdog naar grote voetbalsteden afreisde, maar die dagen zijn voorbij. Ajax kan tegenwoordig elke club de baas zijn. Of dat nu in Turijn, Madrid of in dit geval in Rome was – overal.

Ploeg in opbouw

Indirect hoorde technisch directeur Overmars de bevestiging daarvan terug in de woorden van Erik ten Hag, die woensdag liet doorschemeren dat dit niet zijn laatste Europese pot voor Ajax zou worden, winst of verlies. Hij is een ploeg aan het opbouwen, zei hij. Een waarvan de fundamenten zijn gelegd, in die drie jaar onder zijn leiding, maar waarvan de decoratie, de finishing touch, nog ontbreekt.

Interesse van buitenlandse clubs? Voorlopig blijft Ten Hag liever aan zijn eigen bouwsel werken, als een kunstenaar die geduldig en vastberaden naar dezelfde stek blijft terugkeren totdat hij het perfecte resultaat op zijn doek heeft.

Die hang naar ingesleten patronen was ook donderdag terug te zien in het combinatiespel van Ajax, net als vorige week, al was duidelijk dat het tempo lange tijd niet hoog genoeg was om echt gevaarlijk te worden. Net als vorige week in de heenwedstrijd ontbrak het bij Ajax aan doortastendheid. Want al leek het doel van Roma nabij, met hun rood-oranje muur ertussen hadden de Romeinen nog weinig te vrezen.

Andersom kwam Ajax met de schrik vrij. Een counter van Roma leidde de 1-0 in, ware het niet dat Jordan Veretout buitenspel stond. Davy Klaassen had een aardige mogelijkheid voor Ajax, maar zijn schot werd geblokt door Amadou Diawara.

Duel tussen Bryan Cristante (links) van AS Roma en Brian Brobbey van Ajax. Foto Filippo Monteforte/AFP

Dus moest het na rust gebeuren. Alle ballen op Brobbey? De spits kwam het veld in voor Anthony en geeft de definitie van breekijzer een bijna letterlijke dimensie, met zijn machtige torso en staalkabels van kuiten.

Was het toeval dat zijn nog geen vijf minuten later op het scorebord verscheen? De pass van Perr Schuurs, die andere invaller donderdagavond, was met precisie verstuurd, maar Brobbey spurtte wel erg attent weg bij zijn bewakers. Voetje ertegenaan en hop, het was 1-1.

Rick Karsdorp

Diezelfde Brobbey bracht zichzelf even later opnieuw in stelling, maar de goal van Dusan Tadic die daaruit voortvloeide werd afgekeurd. De VAR zag dat er een overtreding van Ajax aan vooraf was gegaam. Arbiter Anthony Taylor was het daarmee eens.

Ondanks de voorsprong was die ene treffer van Brobbey niet genoeg. Na de 1-2 thuisnederlaag zou Ajax er minimaal twee moeten maken om zicht te houden op de halve finale of een verlenging in Stadio Olimpico.

Hoewel de Portugese trainer Paolo Fonseca aanvallend voetbal predikt, poogde Roma, een club met een grotere naam dan prijzenkast, vooral de vaart uit de wedstrijd te halen. Met zijn elven bivakkeerden de Giallorossi op eigen helft, zo af en toe counterend, met de Nederlandse ex-Feyenoorder Rick Karsdorp als onvermoeibare motor op de rechterflank.

Terwijl Ajax aanzette, sloeg Roma uiteindelijk toe, met nog twintig minuten te spelen. Jurriën Timber gleed uit en de Bosnische reus Edin Dzeko kon eenvoudig binnentikken.

In feite veranderde dat niks aan de opdracht van Ajax om nog minimaal één keer te scoren, maar ondanks de hoge nood bleef een kansrijk slotoffensief uit. Wat rest is de gedachte dat er meer in had gezeten. Ook nu weer.