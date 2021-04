Raad voor Cultuur: 500 miljoen euro extra voor cultuursector

De overheid dient jaarlijks bijna 500 miljoen euro extra te investeren in de cultuursector. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in een brief aan informateur Tjeenk Willink, waarvan de raad de inhoud donderdagmorgen in een persbericht heeft gedeeld.

Met het extra budget kan de sector volgens de raad een substantiële bijdrage leveren aan het economisch en maatschappelijk herstel van Nederland uit de coronacrisis. De investeringen zijn volgens het adviesorgaan van de regering bovendien noodzakelijk om tot een cultuursector te komen die voor iedereen in Nederland bereikbaar en relevant is, en waarin elke werkende eerlijk wordt betaald.

De raad becijferde hoeveel geld er nodig is om de gegeven beleidsadviezen uit de afgelopen kabinetsperiode te realiseren. Voor de voorgestelde innovaties, transities en verbreding en regionale spreiding van het culturele aanbod is een structurele verhoging van het overheidsbudget van 477 miljoen euro nodig. Daarnaast is een incidenteel bedrag van 83 miljoen nodig, onder meer voor digitalisering en voor het Nationaal Aankoopfonds voor het behoud van erfgoed.

Economisch belang

Volgens de raad zijn er steeds minder bibliotheken en voorzieningen voor amateurkunst, terwijl hier juist wel veel behoefte aan is. Ook zijn aanpassingen en innovaties noodzakelijk, en extra geld om de noodzakelijke kosten van eerlijke betaling van zzp’ers te bekostigen. Het huidige budget is ontoereikend om alle knelpunten aan te pakken, stelt de raad.

In de brief aan de informateur wijst de raad op het economisch belang van de culturele en creatieve sector. Met jaarlijks 25,5 miljard euro draagt die zo’n 3,7 procent bij aan het bruto nationaal product van Nederland. En met zo’n 320 duizend banen biedt de sector ongeveer evenveel werkgelegenheid als de bouwsector.

Het Rijk geeft momenteel circa 1 miljard euro per jaar uit aan cultuur, nog geen 0,3 procent van de rijksbegroting. Provincies en gemeenten investeren samen 2,3 miljard euro.

De sector heeft een grote potentie, stelt de raad, maar is te zeer verzwakt. Om sterker uit de crisis te komen en te kunnen innoveren zijn daarom structurele extra investeringen nodig.