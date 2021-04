Er hebben 2,5 miljard T. rexen over de aarde rondgestampt

Hoe veel T. rexen waren er op enig moment tegelijkertijd in leven? Zo’n 20.000. En hoe veel tyrannosauriërs hebben er dan in totaal over aarde rondgestampt in de paar miljoen jaar dat de soort bestond? Rond de 2,5 miljard. En hoeveel van deze vleeseters zouden er kunnen leven in een landschap ter grootte van Nederland? Ongeveer 380.

Het zijn getallen die rollen uit een gecalculeerde schatting van een Amerikaans team van paleontologen. Het gaat om uitkomsten met grote onzekerheden. Maar het is genoeg voor paleontologen om grip te krijgen op de vraag hoe zeldzaam tyrannosauriërs in hun leefomgeving waren én hoe veel daarvan er nu nog terug te vinden zijn als fossiel.

Tyrannosaurus rex was een vleesetende dino die leefde in het noordwesten van Amerika in het staartje van het Krijt (68 tot 66 miljoen jaar geleden), voordat de dino’s uitstierven. T. rex deelde zijn leefgebied met dino’s als de gehoorde Triceratops en de gepantserde Ankylosaurus. Met een gemiddeld gewicht van vijf ton stond roofdier T. rex aan de top van de voedselketen.

Rekenen aan de zeldzaamheid van T. rex was alleen mogelijk omdat paleontologen al zoveel gegevens minutieus verzameld hebben, zegt hoogleraar paleobiologie Charles Marshall van de University of California. „We begonnen aan deze exercitie omdat Tyrannosaurus de iconische dinosaurus is”, zegt Marshall, „Maar al snel bleek dat we van T. rex ook meer weten dan van enige andere dinosaurus. De groeicurve, schattingen van het lichaamsgewicht, hoe oud de dieren waren, hun geografische verspreiding en nog veel meer.”

Spil in de berekening van Marshall en zijn collega’s is een wetmatigheid die ecoloog John Damuth in de jaren tachtig beschreef. Deze ‘wet van Damuth’ stelt dat hoe groter een dier is, hoe lager de populatiedichtheid van de soort zal zijn. Een probleem voor het rekenen aan T.rex-statistieken is dat de ‘wet van Damuth’ meer trend is dan ijzeren wet. De goudjakhals en Ethiopische wolf zijn ongeveer even zwaar, maar die laatste komt in tien keer hogere dichtheden voor.

Tussen tijger en komodovaraan

Een andere onzekerheid betreft T. rex zelf: had het dier een hoge energiebehoefte vergelijkbaar met een vleesetend zoogdier? Of leek de leefwijze van T. rex meer op de tragere stofwisseling van komodovaranen? De keuze voor de ene of andere fysiologie heeft directe invloed op aantal T. rexen dat kon voorkomen: dieren die meer energie verbruiken en voedsel nodig hebben, zijn minder dicht gezaaid.

Die onzekerheden komen terug in de uitkomsten. Die kunnen volgens de onderzoekers tot twee ordes van grootte lager of hoger liggen: in plaats van 20.000 tyrannosauriërs die tegelijk op aarde rondliepen zouden het er ook 1.300 of 300.000 kunnen zijn geweest. Maar ook een onzeker antwoord is waardevol, vindt Marshall. „Als ik een T. rex-botje vasthoud wil ik weten, heb ik er dan één uit een miljoen dieren, een miljard, een biljoen?”

Geen post-it-berekening

„Vergelijkbare schattingen zijn in het verleden ook gedaan, maar dit is wel een nieuwe en bijzondere aanpak”, zegt paleontoloog Anne Schulp. Schulp is hoogleraar vertebratenpaleontologie aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij Naturalis. Hij hielp mee met de opgraving van tyrannosaurus ‘Trix’. „De onderzoekers zijn niet zomaar op een post-itje gaan rekenen, ze nemen de volle breedte van onzekerheden mee.”

De nieuwe cijfers maken het ook mogelijk een indruk te krijgen van de kans dat een willekeurige T. rex als fossiel in een museum eindigt. Musea bezitten fossielen van 32 T. rexen, privéverzamelaars bezitten waarschijnlijk nog resten van zo’n 70 individuën. Dat betekent dat tot dusver maar één op de 80 miljoen tyrannosaurus-individuen als fossiel is teruggevonden en opgegraven. Voor plekken waar de omstandigheden voor fossilisatie gunstig waren, zoals delen van de Hell Creek-formatie waar ook Trix gevonden is, wordt die kans groter: ongeveer één op 16.000.

Marshall wil zijn methode op andere soorten toepassen. „We willen gaan rekenen aan de dino’s waarvan we weten dat ze in het gebied van T. rex voorkwamen, zodat we een beeld krijgen van het ecosysteem. En ik zou graag schatten hoeveel soorten zó zeldzaam zijn dat we ze nooit als fossiel zullen terugvinden.”