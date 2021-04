VN: miljoenen vrouwen beschikken niet over eigen lichaam

Ongeveer de helft van de vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden hebben geen autonomie over hun eigen lichaam. Ze hebben geen zeggenschap over of ze seks willen hebben, het zoeken van medische hulp en het gebruiken van voorbehoedsmiddelen. Dat staat in het woensdag verschenen rapport ‘My Body is my Own’ van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA).

De lijst met vrijheidsbeperkingen en vormen van lichamelijke dwang is lang en bevat zaken als de weigering van de mogelijkheid op abortus, gedwongen genitale verminking, maagdelijkheidstests en gedwongen seks en (kind)huwelijken. In landen in Centraal-Azië en Afrika beneden de Sahara is de kans voor vrouwen het laagst om vrijelijk over het eigen lijf te beschikken. In landen als Mali, Niger en Senegal was dat recht aan slechts 10 procent van vrouwen voorbehouden.

Voor het rapport zijn data over zaken als gendergelijkheid, seksuele gezondheid en toegang tot anticonceptie in 57 landen onderzocht. Volgens Natalia Kanem, hoofd van de VN-afdeling verantwoordelijk voor het rapport, heeft de coronapandemie de situatie voor veel vrouwen verergerd: „De Covid-19-pandemie heeft gezorgd voor een toename in seksueel geweld, meer ongewenste zwangerschappen en meer barrières die worden opgeworpen om toegang tot gezondheidszorg te krijgen”.

De VN waarschuwden vorig jaar april dat lockdowns wereldwijd konden leiden tot een toename van 20 procent van huiselijk geweld. Tevens schatten onderzoekers dat er komend decennium mondiaal 13 miljoen kindhuwelijken en twee miljoen gevallen van vrouwelijke genitale verminking meer zouden kunnen plaatsvinden. Als de coronacrisis in meer armoede resulteert, stijgt de kans op kindhuwelijken verder. Vaak verkopen ouders in de armste landen hun dochters op jonge leeftijd om aan geld te komen.