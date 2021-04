Vier onzekerheden van het stappenplan om uit de lockdown te komen

Het kabinet komt steeds met iets nieuws: na de routekaart is er nu een ‘heropeningsplan’. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) presenteerden dinsdag een uitgebreid en gedetailleerd plan om de samenleving stapsgewijs te heropenen. Maar is dat ook realistisch? Vier onzekerheden.

1. Beslismomenten: Noemen van data wekt hoge verwachtingen

Het plan noemt concrete data waarop de komende maanden stapsgewijs versoepelingen moeten ingaan: op 28 april vervalt bijvoorbeeld de avondklok en gaan de terrassen open, op 11 mei mogen buitenlocaties als pretparken en dierentuinen open. De derde stap op 26 mei behelst onder meer het heropenen van heel veel meer locaties binnen, zoals restaurants en culturele instellingen. Het kabinet kiest er bewust voor te beginnen met versoepelingen buiten, omdat het risico op besmetting daar aanzienlijk lager ligt.

De reeks data suggereert een grote zekerheid en creëert hoge verwachtingen bij de genoemde sectoren. Maar ze zijn helemaal niet zeker, benadrukte De Jonge dinsdag op de persconferentie. De genoemde data „geven richting, maar het zijn geen beloftes”, zei hij. „Daarvoor is het virus veel te onvoorspelbaar.” Soms kunnen versoepelingen daardoor opschuiven, soms kunnen ze wellicht ook naar voren worden gehaald.

Deze manier van communiceren is „onhandig”, zegt hoogleraar crisismanagement Arjen Boin (Universiteit Leiden). Het is volgens hem namelijk onduidelijk welke doelen bereikt moeten zijn voordat de versoepelingen kunnen doorgaan. De voorloper van het openingsplan, de routekaart, bevatte concrete ‘signaalwaarden’ die bereikt moesten zijn voordat een versoepeling kon ingaan. Zulke cijfers over het aantal besmettingen of ziekenhuisopnames ontbreken nu. „Je loopt het risico dat je steeds beloften doet die je niet kunt nakomen. Dat is geen perspectief bieden, maar een worst voorhouden. Zo ondergraaf je het vertrouwen.”

Boin adviseert het kabinet een duidelijk doel te stellen, zoals bijvoorbeeld: we versoepelen pas als de meest kwetsbaren een eerste prik hebben gehad. Dat is nu halverwege of eind mei. „Dat is nog een paar weken, maar dan werk je echt ergens naartoe en kunnen mensen denken: mooi, dan zijn we er en kunnen we iets.”

2. IC-bezetting: OMT wijst op grote onzekerheidsmarges

Het kabinet wil voorafgaand aan elke datum kijken of de versoepelingen „verantwoord” genomen kunnen worden. Daarbij is de bezetting op de IC’s leidend. Als er een „duidelijke daling” in het aantal bezette bedden op de IC zichtbaar is, kunnen de eerste versoepelingen worden doorgevoerd. Het Outbreak Management Team (OMT) schrijft in het advies aan het kabinet dat de piek mogelijk binnen één à twee weken wordt bereikt. De eerste datum, 28 april, lijkt dan ook wel erg snel te komen: het kabinet wil de versoepelingen een week vooraf aankondigen. Het OMT moet voor elke stap advies geven en overlegt op vrijdag. Dat wil zeggen dat er voor komende vrijdag al een duidelijke daling in de IC-bezetting moet zijn. Vooralsnog is dat niet het geval.

Het ministerie gaat er daarnaast vanuit dat het aantal ziekenhuisopnames na elke stap wel iets toeneemt, maar dat de kans op een nieuwe piek gering is omdat de weersomstandigheden gunstiger worden, er meer mensen zijn gevaccineerd en er meer mensen immuniteit hebben opgebouwd omdat ze de infectie al hebben doorgemaakt. Maar het OMT wijst op de „zeer brede onzekerheidsmarges” in de modelberekeningen. Een te snelle versoepeling kan leiden tot een „snelle en grote toename”, staat in het advies.

3. Vaccinatiegraad: Vertraging verwacht na tegenslagen bij vaccins

De vaccinatiecampagne is cruciaal. Het ministerie denkt dat het huidige schema uitgevoerd kan worden, maar het is de vraag of dat haalbaar is. Afgelopen weken ontstonden problemen met twee vaccins die belangrijk zijn in de vaccinatiestrategie: het AstraZeneca-vaccin mag alleen nog voor 60-plussers worden gebruikt vanwege zeldzame bijwerkingen. Het Janssen-vaccin wordt voorlopig niet gebruikt wegens onderzoek naar mogelijke vergelijkbare bijwerkingen.

De vaccinatiecampagne loopt daardoor vertraging op. 18 tot 60-jarigen met een hoog medisch risico, zoals morbide obesitas, zouden bijvoorbeeld nu met AstraZeneca worden gevaccineerd maar dat is stilgelegd. In het nieuwe plan, dat het kabinet dinsdag presenteerde, zou het grootste deel met Janssen worden geprikt - dat gaat vooralsnog ook niet door. De vaccinatie van groepen met een andere medische indicatie, zoals suikerziekte, loopt door de eerdere prikstop al enkele weken vertraging op.

Als blijkt dat het Janssen-vaccin helemaal niet gebruikt mag worden, zou dat ook een klap betekenen voor de lange termijn. Het RIVM stelt dat dit weken vertraging zou betekenen, er zijn dan niet genoeg vaccins om het doel van begin juli te halen, waarin elke volwassene zeker één prik gehad moet hebben en twee derde volledig gevaccineerd moet zijn.

4. Toegangstesten: Zorgen over timing en hoeveelheid evenementen

Een belangrijke factor in het openingsplan is het beschikbaar komen van steeds meer capaciteit voor wat ‘toegangstesten’ wordt genoemd. Iedereen die weer naar het theater of voetbalwedstrijd wil, laat zich van tevoren testen om verspreiding van het virus te voorkomen. In het openingsplan mogen sommige sectoren eerder open als zij toegangstesten toepassen. Twee voorbeelden: musea mogen 11 mei open voor getest publiek, restaurants mogen vanaf eind mei meer dan 30 personen ontvangen als zij met toegangstesten werken.

Bij de uitrol van het toegangstesten spelen nog wel onzekerheden. Zo gaat het openingsplan uit van een testcapaciteit van 150.000 toegangstesten per dag begin mei, terwijl voor de pilots die nu al lopen nog maar zo’n 20.000 capaciteit is. De komende weken moet het aantal testen nog flink worden uitgebreid, daarvoor heeft de Stichting Open Nederland die het project uitvoert nog een aanbesteding lopen. De vraag is of het zal lukken om het doel van 400.000 toegangstesten per dag van eind mei te halen.

Een tweede onzekerheid is het risico die de testevenementen met zich meebrengen. Het OMT spreekt in zijn jongste advies aan het kabinet zorg uit over „de timing en het totaal aantal events”. Omdat in totaal 200.000 mensen bij alleen al de pilots aanwezig zijn verwacht het OMT tussen de 0,5 en 1 procent meer besmettingen.

Het OMT vreest ook dat de evenementen bijdragen aan het idee dat er weer veel meer kan en dat zou „verkeerde beeldvorming” zijn.