Hoe gaat het op de coronareispilot naar Rhodos? ‘Het is hier fantastisch’

Ook reisorganisaties TUI en Corendon gaan een beperkte groep toeristen meenemen op een korte experimentele vakantie. Deze tweede reispilot gaat begin mei naar het Spaanse eiland Gran Canaria. Dat hebben beide touroperators en branchevereniging ANVR woensdag bekendgemaakt.

De TUI/Corendon-reis is de tweede overheidspilot ‘Veilig en verantwoord reizen tijdens corona’. Maandag vertrokken 188 vakantiegangers voor een experimentele achtdaagse vakantie naar het Griekse eiland Rhodos. De reis à 399 euro van Sunweb en Transavia was populair; 25.000 belangstellenden hadden zich ingeschreven. Op termijn komen er ook testreizen voor auto-, trein- en busvakanties, meldt TUI.

Tot en met 15 mei blijft het reisadvies negatief en vraagt het kabinet mensen om niet naar het buitenland te reizen. Ook in de meivakantie blijven internationale reizen „een te groot risico voor de verspreiding van het coronavirus”, aldus het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat woensdag in een persverklaring. Voor de periode daarna wil het kabinet toewerken naar specifieke reisadviezen per land. Zo moeten versoepelingen mogelijk worden voor landen met een laag besmettingsrisico.

De twee reispilots zijn niet alleen een vorm van reclame voor de touroperators, zij zouden reisorganisatoren, hotels en de Nederlandse en buitenlandse overheden ook moeten leren hoe de organisatie en de communicatie rond toerisme tijdens de pandemie moet zijn. Nauwlettend wordt in de gaten gehouden hoe de vakanties verlopen en in hoeverre reizigers zich houden aan de coronabeperkingen. Naar Rhodos zijn twee gedragswetenschappers van een Nijmeegs onderzoeksbureau mee.

De deelnemers worden vooraf, tijdens en na afloop van de vakantie regelmatig getest op Covid-19. Op Rhodos mogen de toeristen het hotel niet verlaten; op Gran Canaria zal meer bewegingsvrijheid zijn. Daar mogen de deelnemers hun hotel uit. Volgende week maandag, 19 april, volgt meer informatie.

Aanvankelijk zouden TUI en Corendon al eind maart hun pilot presenteren, tegelijk met die van concurrenten Sunweb en Transavia. Nadat de bestemming Curaçao was afgevallen – het eiland was net in lockdown gegaan – bereikten de betrokkenen nog geen akkoord over een alternatieve bestemming.

Op de achtdaagse reis naar Gran Canaria kunnen 180 volwassenen mee: 90 via TUI en 90 via Corendon. Ze vliegen met een toestel van Corendon Dutch Airlines en ze overnachten in het RIU Gran Canaria, een hotel van de TUI Group.

De kosten voor deelname aan de reis zijn voor de reiziger zelf. De reisorganisaties betalen de Covid-testen, het Rijk de onderzoekskosten. Voor de proefreizen naar Rhodos en Gran Canaria bedragen die in totaal 46.000 euro. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat schrijft: „Als ontwikkelingen in Nederland of een van de landen van bestemmingen tot grotere risico’s leiden, kan op elk moment worden besloten de proefreis te annuleren of af te breken.”

De reissector was het afgelopen jaar een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen branches. Bedrijven verloren vrijwel hun gehele jaaromzet. Vorige week vroeg D-reizen (285 reiswinkels, 1.100 medewerkers) faillissement aan.

Volgens brancheorganisatie Reiswerk en onderzoeksbureau Panteia heeft bijna een kwart (23 procent) van de werknemers in de reissector het afgelopen jaar zijn baan verloren. Negen van de tien bedrijven met meer dan tien werknemers zegt dat ze in 2020 personeel hebben ontslagen. Vooral jonge werknemers zijn getroffen; bijna de helft van de medewerkers onder 25 jaar verloor zijn baan.

De vakantieganger



Waarom zou ik mijn studentenkamer niet een weekje inruilen voor een hotelkamer in een luxe resort, dacht Celina Brander (20). De derdejaarsstudent toerisme aan Breda University of Applied Sciences meldde zich samen met haar moeder aan voor de pilotreis naar Rhodos. „Het is fantastisch”, zegt ze vanuit het hotel. „Ik had nog nooit een all-inclusive-reis gemaakt. Normaal zou ik al lang een autootje hebben gehuurd om het eiland te verkennen. Nu is het acht dagen relaxen met een cocktail. Het valt sommige mensen zwaar dat ze niet van het resort af mogen. Dit is leuk meegemaakt te hebben, hoor je. Maar, zeggen veel mensen, het is niet mijn manier om te reizen in de toekomst.”

De coronatest voor het vliegen vond ze een prettig idee. „Het is fijn om te weten dat iedereen aan boord negatief is.” De basisregels worden goed nageleefd in het hotel, zegt ze. „Mensen spreken elkaar er ook op aan als je bijvoorbeeld even je mondkapje bent vergeten.”

De beperkende omstandigheden tijdens de pilotreis onderstrepen voor Brander de moeilijke omstandigheden in de reisbranche. „Ik loop stage bij een Griekse touroperator, een organisator van fietstours door Athene. Maar mijn stage is volledig digitaal, ook deze week vanuit het hotel; ik mag niet reizen naar Griekenland. Da’s een grote teleurstelling. Ik heb ook gekozen voor deze opleiding vanwege de goede contacten voor internationale stages en de studiereizen naar het buitenland. We zouden vorig jaar op reis naar China en Maleisië en daarna naar Sri Lanka en de Malediven, maar dat ging vanwege de pandemie allemaal niet door.” Na haar opleiding in Breda wilde ze aanvankelijk een stewardessenopleiding volgen. „Maar als ik nu lees hoeveel mensen er worden uitslagen bij KLM, twijfel ik daar sterk aan.”