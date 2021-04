Turkse schrijver Ahmet Altan vrijgelaten na 4,5 jaar cel

De Turkse journalist en schrijver Ahmet Altan is woensdag na 4,5 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Het hoogste gerechtsorgaan vernietigde het vonnis nadat een Europees hof voor de rechten van de mens (EHRM) dinsdag had geoordeeld dat zijn rechten waren geschonden.

In 2016 werd de inmiddels 71-jarige Altan gearresteerd op vermoedens van betrokkenheid bij de couppoging tegen president Recep Tayyip Erdogan. Toen de schrijver op televisie commentaar gaf op de couppoging zou hij volgens de aanklager niet nader gespecificeerde „sluikboodschappen” hebben overgebracht. Ook had hij zich in artikelen kritisch uitgelaten over de regering. In 2018 werd hij veroordeeld tot een levenslange celstraf, later werd zijn straf omgezet naar tien jaar gevangenisstraf „voor het assisteren van een terroristische organisatie”, zo citeren persbureaus het Turkse hof.

Altan heeft de aantijgingen altijd ontkent. Het EHRM concludeerde dinsdag ook dat Altans „kritiek op het politieke handelen van de president geen reden is om te denken dat hij voorkennis had over de coup” en dat de detentie onwettig was.

Boek

Het is nog maar de vraag of Altan op vrije voeten blijft. In 2019 werd hij al eens vrijgelaten, maar na een week werd hij weer vastgezet. Over zijn arrestatie en verblijf in de Silivri-gevangenis bij Istanbul schreef Altan het boek Ik zal de wereld nooit meer zien, dat in 2018 werd gepubliceerd.

De schrijver is een van de tienduizenden Turken die werd opgepakt na de mislukte staatsgreep van 2016. Die couppoging werd door de regering toegeschreven aan de beweging rondom de islamitische prediker Fethullah Gülen. Altan was van 2007 tot 2012 hoofdredacteur van de liberale krant Taraf, die volgens de autoriteiten een spreekbuis voor de Gülenbeweging zou zijn. De krant is na de coup opgeheven.

