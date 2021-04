Sparen in oude sok

Er zouden al mensen zijn die hun spaargeld in een oude sok stoppen omdat ze geen zin hebben om rente over hun bankcentjes te betalen. Zijn het alleen oude sokken die dit doen of zijn er ook jongere personen die hiertoe overgaan? Dat vermelden de geruchten niet. Ik moet bekennen dat ik zelf ook grote moeite heb met de neiging van sommige banken die zogeheten negatieve rente in rekening te brengen. Het zal wel komen door mijn herinneringen aan de vette jaren van bankdirecties, toen ze zichzelf exorbitant positieve rentes toekenden.

Toch voel ik nog steeds zelfs niet het begin van een verlangen naar die oude sok. Waar zou ik hem moeten opbergen zonder dat hij onmiddellijk de aandacht trekt van de binnengestormde roofovervaller(s)? Onder het bed? De overvaller ligt er al onder te kijken nog voordat hij nader met mij heeft kennisgemaakt. Daarna eist hij dat ik al mijn boeken en cd’s uit mijn kasten gooi, terwijl hij de kleerkasten ontruimt en goedkeurend („Mijn maat!”) mijn nieuwe winterjas probeert.

Af en toe onderbreekt hij zijn werkzaamheden met de vraag: „Waar heb je hem verborgen? Ik geef je nog vijf minuten.” Terwijl hij neuriënd zijn speurtocht voortzet, zijn er twee mogelijkheden: je geeft hem een eerlijk antwoord, óf je zou hem wel een eerlijk antwoord willen geven, maar bent van de zenuwen de geheime bergplaats vergeten.

Dat laatste kan je op hoge leeftijd ook overkomen zonder dat er van een roofoverval sprake is. Ik ken oudere echtgenoten die elkaar wel vijfmaal per dag de schuld geven van het zoekraken van bepaalde voorwerpen. Het komt zelfs voor dat ze elkáár kwijtraken, wat de vervulling van een oude wens kan zijn, maar ook een reden om de dokter erbij te halen.

De spaarmethode van de oude sok staat of valt met strikte geheimhouding. Dat is meteen het grote gevaar ervan – groter dan het risico van een overval. Oude mensen zullen het hun kinderen niet graag vertellen, al was het maar uit vrees dat die roepen: „Begin er niet aan, dat geeft maar ellende!” Als je maar oud genoeg wordt, verander je vanzelf in het kind dat je hebt opgevoed.

Zo kan verzwegen spaargeld vergeten en onvindbaar worden. Het overkwam in 2009 een Israëlische vrouw en haar moeder. De vrouw had haar oude moeder willen verrassen door een nieuw matras voor haar te kopen en het oude matras bij het grofvuil te zetten. Ze kon niet weten dat er een miljoen dollar in het oude matras zat; haar moeder vertelde haar dat toen de vuilophaaldienst al was langs geweest. Een krant publiceerde een foto waarop de dochter tevergeefs een vuilnisbelt afzoekt. Je ziet wanhoop, in geld uitgedrukt. Die foto zou moeten worden vermenigvuldigd en verspreid onder vooral de oudere spaarders.

Tot slot moet ik de liefhebbers van de oude sok nog een andere, onthutsende waarheid vertellen. Het verzwijgen van vermogen is strafbaar, ook als het in een oude sok, een matras of een kluis zit. Alles wat je thuis boven de 552 euro aan contant geld bezit, moet je fiscaal opgeven.

Het hoeft dus geen roofovervaller te zijn die wreed je geld opeist, het kan ook een keurige inspecteur van de fiscus zijn die tijdens zijn bezoek op Columbo-achtige wijze vraagt: „Zeg, waar is toch uw vermogen van twee jaar geleden gebleven? Toch niet een slechte dag gehad in het casino?”