Somalische president verlengt zijn mandaat middels omstreden wet

De Somalische president Mohamed Abdullahi Mohamed heeft deze week een controversiële wet ondertekend waarbij zijn mandaat met twee jaar wordt verlengd. Dat schrijft de minister van Informatie, Cultuur en Toerisme Osman Dubbe dinsdag op Twitter. Senaatsleden hebben de stemming veroordeeld als zijnde illegitiem en ook oppositiepartijen hebben zich tegen de ondertekening uitgesproken.

De vierjarige termijn van de president liep in februari af. Het was de bedoeling dat een nieuw aangesteld parlement een staatshoofd zou benoemen, maar de parlementsverkiezingen werden uitgesteld. Een van de redenen daarvoor was dat de president ervan beschuldigd werd dat hij de verkiezingscommissies met zijn eigen aanhangers bemande.

De internationale gemeenschap heeft zich woensdag kritisch uitgelaten over de recente ontwikkelingen in Somalië. Het besluit om de regeringstermijn te verlengen, ondermijnt de vrede en veiligheid in het land, schrijft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken woensdag in een verklaring op Twitter. In datzelfde bericht roept hij de betrokken partijen in Somalië op om zich te buigen over de huidige „verkiezingscrisis”.

Ook EU-buitenlandchef Josep Borrell schrijft te vrezen voor de gevolgen van het door de president genomen besluit voor de vrede en stabiliteit in Somalië en omringende landen. In een verklaring dreigt hij met sancties indien nationale besprekingen over nieuwe verkiezingen niet worden hervat. Verder dreigde het Verenigd Koninkrijk de handen ineen te slaan met internationale partners om „onze relatie en de aard van onze hulp aan Somalië opnieuw te evalueren”.

‘Misleidend en alarmerend’

Het Somalische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de uitlatingen van de internationale gemeenschap „misleidend en alarmerend”. De uitspraken zouden het Somalische volk opzetten tegen hun „legitieme regering”, aldus het ministerie volgens persbureau AP.

Het land in de Hoorn van Afrika is sterk afhankelijk van buitenlandse hulp om de 12 miljoen mensen tellende bevolking eten, onderdak en zorg te kunnen bieden. De problemen in Somalië begonnen in 1991, toen krijgsheren dictator Siad Barre verdreven en zich vervolgens tegen elkaar keerden. De islamitische organisatie Al-Shabaab richtte zich enkele jaren later op om de orde te herstellen, maar groeide al snel uit tot een terreurorganisatie. De groepering controleert inmiddels grote delen van zuidelijk en centraal Somalië en pleegt regelmatig aanslagen.