Bernie Madoff: schilderachtige fraudeur die ‘vriendendienst’ verleende

Hij verslond ruim 17 miljard dollar van zijn investeerders in een piramidespel dat hij tientallen jaren wist te rekken. Toen hij zijn bedrog uiteindelijk opbiechtte aan zijn zoons, eind 2008, het jaar van de catastrofale schuldencrisis, werd Bernie Madoff onmiddellijk een beruchtheid, in The New York Times vergeleken met seriemoordenaar Ted Bundy: „Waar Bundy mensen vermoordde, vermoordde Madoff portemonnees, bankrekeningen en het vertrouwen dat mensen stellen in financiële zaken.”

Persbureau AP meldde woensdag als eerste het overlijden van Bernie Madoff, 82 jaar oud, in de zorgafdeling van een gevangenis in North Carolina. Zijn advocaten hadden vorig jaar nog verzoeken om vrijlating ingediend, met een beroep op de gevaren van coronabesmetting. Die verzoeken werden niet ingewilligd. Volgens de anonieme bron van AP stierf Madoff „een natuurlijke dood”.

Bij de scherven van de financiële crisis van 2008 viel de zaak van Bernard L. Madoff Investment Securities LLC op door haar schilderachtigheid.

Beroemdheden onder klanten

Een Ponzi-fraude van deze omvang was niet eerder vertoond: de klanten van Madoff rekenden op ruim 65 miljard dollar aan rendementen, die ze niet kregen. Onder hen bevonden zich beroemdheden als regisseur Steven Spielberg, tv-presentator Larry King en Nobelprijswinnaar Elie Wiesel.

De Joodse Madoff wierf zijn klanten aanvankelijk onder bekenden uit de Joodse gemeenschap in New York. Met geld dat hij onder meer had verdiend met het aanleggen van sprinklerinstallaties en een lening van zijn schoonvader deed hij zich voor als een succesvolle investeerder. Langzaam bouwde hij zijn netwerk uit. Daarbij deed hij het , volgens portretten die rond zijn arrestatie in Amerikaanse media verschenen, steeds voorkomen alsof hij nieuwe cliënten aannam als vriendendienst. Hij speelde de onwillige adviseur, die uit de goedheid van zijn hart voor een select gezelschap van vrienden en bekenden bereid was zijn waardevolle diensten aan te bieden. „Ik ken Bernie, ik kan je binnen krijgen”, was volgens The New Yorker de toverformule om geld aan Madoff te mógen toevertrouwen. In feite, schreef het weekblad in 2009, waren Madoffs diensten verre van exclusief. Bij zijn arrestatie had hij een klantenkring van zo’n vijfduizend mensen.

De uitdijende klantenkring is essentieel in een piramidespel: met de inleg van nieuwe klanten wordt de uitkering aan bestaande klanten gedaan. Madoff hield zijn investeerders voor dat hij een ‘mandje’ aandelen kocht dat een afspiegeling was van de S&P 500-index. Hij zou 82 procent van de inkomsten van die fondsen verdienen, tegen 22 procent van het risico. Zo garandeerde hij zijn inleggers jaar in jaar uit een rendement van 8 à 12 procent. Niet zo uitzinnig als de winstverwachtingen die sommige andere piramidefraudeurs hun slachtoffers voorspiegelden, maar heel uitzonderlijk in de veronderstelde consistentie van de prestaties.

Toezichthouder deed niks met tip

Dat leverde hem de aandacht op van onder meer de Amerikaanse fraude-expert Harry Markopolos, die naar eigen zeggen „binnen vijf minuten” doorhad dat de methode die Madoff voor zijn klanten uiteenzette, niet kon kloppen. „Je kunt die som domweg niet rond rekenen”, aldus Markopolos in een getuigenis voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden na Madoffs arrestatie.

Markopolos barstte bijna uit zijn vel van frustratie tijdens dat verhoor. Hij had in 1999 lucht gekregen van Madoffs fraude en had in 2000 diens werkwijze voor het eerst onder de aandacht gebracht van de SEC, toezichthouder van de Amerikaanse beurzen. „Ik heb de zaak in cadeauverpakking aan de SEC gegeven, maar ze hebben nooit de moeite genomen om een grondig onderzoek in te stellen”, zei Markopolos.

Madoff zou later verklaren dat de SEC zeker in 2003 had moeten zien dat zijn werkwijze frauduleus was. „Ze hadden alleen maar mijn gegevens hoeven op te vragen bij de centrale aandelenadministratie”, zei hij. „Als je denkt met een piramidespel te maken te hebben, is dat het eerste dat je doet.”

Madoff biechtte zijn bedrog op aan zijn twee zonen, die in december 2008 hun vader ineens een ongebruikelijk groot aantal bonussen zagen uitkeren. De zonen hebben hem vervolgens aangegeven bij de politie.

De zaak-Madoff heeft verschillende speelfilms geïnspireerd, zoals in 2017 The Wizard of Lies, met een doffe Robert De Niro in de hoofdrol. In Blue Jasmine (2013) modelleerde regisseur Woody Allen de zowel handig als vaag onwetende hoofdpersoon naar Bernies vrouw, Ruth Madoff.