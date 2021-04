Ryanair vangt weer bot over staatssteun bij EU-rechter

Toestel van Ryanair bij Lissabon. Foto Armando Franca/AFP

Opnieuw heeft de Europese rechter de klachten van de Ierse budgetmaatschappij Ryanair over staatssteun aan luchtvaartmaatschappijen verworpen. Het Gerecht van de Europese Unie, de op een na hoogste rechtbank van de EU, bepaalde woensdag dat de Europese Commissie de ‘coronasteun’ aan luchtvaartmaatschappijen SAS en Finnair terecht heeft toegestaan.

Overheidsgaranties verstrekt

Denemarken en Zweden, aandeelhouders van SAS, steunden de Scandinavische maatschappij in april 2020 met bankgaranties, beide ter waarde van bijna 150 miljoen euro. Finland gaf in mei 2020 Finnair een overheidsgarantie; zo kon het bedrijf 600 miljoen lenen bij een pensioenfonds. De steun stelde SAS en Finnair in staat om de coronacrisis door te komen. Het Gerecht stelde woensdag dat staatssteun in deze gevallen „verenigbaar is met de interne markt”.

Ryanair heeft zestien zaken lopen over staatssteun aan nationale maatschappijen, waaronder ook KLM

In februari van dit jaar verwierp het Gerecht al Ryanairs bezwaren in twee vergelijkbare zaken. Het Ierse bedrijf beklaagde zich bij de Europese rechter over de steun aan Air France en wederom SAS. In totaal heeft Ryanair zestien zaken lopen over steun aan nationale luchtvaartmaatschappijen, ook een over KLM.

Ryanair vindt dat de Commissie die de steun heeft goedgekeurd, het bedrijf discrimineert en oneerlijke concurrentie bevordert. Ryanair heeft gezegd dat het in beroep gaat bij het Europese Hof, net als in februari.

Wereldwijde steun: 188 miljard

Wereldwijd hebben nationale overheden de afgelopen twaalf maanden in totaal 188 miljard euro aan financiële steun verstrekt aan luchtvaartmaatschappijen (bron: internationale luchtvaartorganisatie IATA; stand van maart 2021). Bijna de helft (84 miljard euro) was directe steun (leningen, aanschaf van aandelen, giften); 64 miljard betrof loonsubsidies zoals de NOW-regelingen in Nederland. Van de steun moet minstens 54 procent worden terugbetaald, aldus IATA.

Vorige week stemde de Europese Commissie in met nieuwe steun voor Air France-KLM. De Franse staatslening van 3 miljard euro wordt omgezet in aandelen of obligaties. Verder geeft Air France-KLM voor maximaal 1 miljard euro nieuwe aandelen uit.

Deze week werd bekend dat China Eastern Airlines, al aandeelhouder van Air France-KLM, extra aandelen koopt, net als de Franse overheid. Frankrijk zou voor circa 651 miljoen euro investeren; China Eastern voor 127 miljoen. Dat brengt het Franse belang op bijna 30 procent; China Airlines komt op bijna 10 procent. Dat is vergelijkbaar met het belang van de Nederlandse overheid, die dit keer geen aandelen koopt. De Commissie eiste dat de steun in dit geval alleen voor Air France is.