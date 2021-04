Rapport: Europese journalisten lopen vaker risico op repressie en geweld

Europese journalisten lopen steeds vaker het risico om slachtoffer te worden van repressie door autoritaire regimes, geweld en bedreigingen. Dat concludeert de internationale organisatie Reporters Without Borders (RSF) in de deze week verschenen jaarlijkse index waarin de persvrijheid wereldwijd wordt gemeten. Nederland zakt één plek naar nummer vijf in de ranking van 2020. Dat komt door de toename van online bedreigingen aan het adres van Nederlandse journalisten.

Landen in Midden- en Oost-Europa hadden het afgelopen jaar hoofdzakelijk te maken met regeringen die journalistieke vrijheden bij publieke omroepen beperkten of daartoe poogden, aldus RSF. Daarvan zouden onder meer televisie-omroep TVP in Polen (dat land zakte drie plaatsen naar plek 62) en omroep RTVS in Slowakije (van de 35ste naar de 33de plek) slachtoffer zijn geworden. In Bulgarije, met de 111de plek het Europese land met de laagste plek in de index, werd bovendien gepoogd de regerings-kritische journalist Silvia Velikova van radiostation BNR uit haar functie te ontzetten.

In de rest van Europa worden journalisten volgens RSF met name toenemend geraakt door geweld en fysieke en online bedreigingen. Zo is Frankrijk twee plekken gezakt in de ranking (naar plaats 34), omdat journalisten door flitskogels en traangasgranaten van de politie werden geraakt bij de gele hesjes-protesten. In Spanje, dat op de 29ste plek bleef, hadden verslaggevers toenemend te maken met geweld door leden van de extreem-rechtse politieke partij VOX en aanvallen door pro-onafhankelijkheidsbetogers in Catalonië. Ook in Oostenrijk (dat twee plekken zakte naar 18), Italië (twee gestegen naar 41) en Griekenland (65ste gebleven) hebben journalisten te maken met aanvallen door extreem-rechtse mensen. Volgens RSF komt dat door een „groeiend klimaat van vijandigheid jegens migranten” in die landen.

Lees ook deze reportage uit Polen: ‘Straks krijgen we in Polen alleen nog maar propaganda gevoerd’

Coronacrisis

Online bedreigingen raakten ook de top vijf van de index, die jaarlijks wordt gevuld door Noord-Europese landen. Hoewel Noorwegen en Finland de eerste en tweede plek behielden, hadden journalisten hier vaker te maken met dreigementen via het internet. Ook verslaggevers in Zweden en Nederland kampten daarmee, en zakten daarom een plek naar respectievelijk nummers vier en vijf. Zo besloot de Nederlandse NOS vorig jaar om satellietwagens niet langer met stickers met het eigen logo rond te laten rijden, omdat medewerkers steeds vaker doelwit waren van bedreigingen. Denemarken steeg daardoor automatisch naar de derde plek. België zakte drie plekken naar nummer twaalf, vanwege overheidsbezuinigingen op de media.

Tussen 2017 en 2019 werd de Europese pers driemaal opgeschrikt door de moord op een journalist; de Maltese Daphne Caruana Galizia in 2017, de Slowaakse Ján Kuciak het jaar daarna en de Ierse Lyra McKee in 2019. Ondanks deze tragische ontwikkeling ziet RSF een lichtpuntje op het gebied van de strijd tegen straffeloosheid voor geweld op journalisten. Zo steeg Slowakije twee plekken vanwege berechtingen in het proces tegen de moordenaars van de Kuciak. Verder vordert het onderzoek naar de moord op de Maltese Galizia „eindelijk”, aldus RSF. Ook dit jaar werd al een journalist het leven ontnomen; de Griekse misdaadjournalist Giorgos Karaivaz werd eerder deze maand vlak bij zijn huis doodgeschoten. Deze moord is niet opgenomen in het rapport over 2020.

De verslechtering van de Europese persvrijheid was vorig jaar mede veroorzaakt door de coronacrisis, aldus de organisatie. RSF wijst op Hongarije, waar premier Viktor Orbán de coronacrisis gebruikte om een wet aan te nemen die een celstraf tot vijf jaar zet op het publiceren van fake news. Met deze wet in de hand zouden onafhankelijke media, die in eerdere jaren door de overheid toch al grotendeels waren geëlimineerd, verder onder druk gezet kunnen worden door de autoriteiten. Hongarije zakte twee plaatsen op de index ten opzichte van het jaar daarvoor, naar plek 89. Ook vorig jaar waarschuwde RSF er al voor dat de persvrijheid wereldwijd in het nauw zou kunnen komen door de pandemie.

Lees ook over de persvrijheid-index van vorig jaar: RSF: ‘Landen gebruiken coronacrisis om pers tegen te werken’