Brussel staat voor mammoetklus met ophalen miljarden voor coronaherstelfonds

Sterk, veilig, sociaal én groen. Het is haast een reclamecampagne, de manier waarop de Europese Commissie zich deze week presenteert op de kapitaalmarkten. Met een nieuwe organisatiestructuur en met een gloednieuwe portefeuille aan schuldpapieren – want binnenkort zal de Commissie verantwoordelijk worden voor het lenen van honderden miljarden euro’s die nodig zijn voor het coronaherstelfonds. Het betekent dat Brussel opeens een grote speler wordt op de internationale kapitaalmarkt en zich nu in rotvaart moet herorganiseren en professionaliseren. Deze woensdag presenteerde Eurocommissaris Johannes Hahn (Begroting) zijn plannen daarvoor.

Het is allemaal het gevolg van het speciale coronaherstelfonds dat lidstaten vorig jaar overeenkwamen en dat in de tweede helft van dit jaar in werking moet treden. In voorbereiding daarop schaven EU-landen op dit moment nog driftig aan hun plannen voor de besteding van de miljarden – daarbij streng op de vingers gekeken door Brussel. Ondertussen brengt de Europese Commissie alvast alles in gereedheid om ervoor te zorgen dat het geld in de tweede helft van dit jaar uitgekeerd kan gaan worden.

Vraag naar veilige activa groot

Door inflatie zal het te lenen bedrag nog meer zijn dan de 750 miljard die vorig jaar op het herstelfonds werd geplakt. Uiteindelijk wil de Commissie meer dan 800 miljard ophalen, wat tot en met 2026 neerkomt op circa 150 miljard per jaar. En dus begint Brussel nu met het aantrekken van investeerders. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit een breed scala aan schuldpapieren, een zogeheten gediversifieerde portefeuille, van obligaties met een looptijd tussen de drie tot dertig jaar tot kortlopende ‘EU-bills’ van maximaal een jaar. Een aanzienlijk deel van het hele pakket (30 procent) wordt bovendien als ‘groene obligatie’ uitgegeven, waarmee de EU volgens Hahn in één klap de grootste uitgever van duurzame schuldpapieren ter wereld wordt.

Twijfels over haar populariteit heeft de EU daarbij niet. De vraag naar veilige activa is groot en door de achtervang die alle lidstaten de nieuwe schuldpapieren geven, heeft de EU een ‘triple-A-status’, de hoogste kredietwaardigheidsbeoordeling. Vorig jaar bleek bovendien al hoezeer de EU in trek is. Obligaties voor het zogeheten SURE-programma dat lidstaten helpt bij werktijdverkortingsuitkeringen werden vele malen overtekend. „Een prima generale repetitie”, aldus een EU-ambtenaar.

Mammoetklus voor Commissie

Niettemin betekent de grootschalige schulduitgifte een mammoetklus voor de Commissie, die ze gaat organiseren, in eigen woorden, „op een manier die vergelijkbaar is met die van grote overheden”. Via een netwerk van tientallen gecertificeerde banken zullen de schulden uitgegeven worden met veilingen en syndicaties. Het opgehaalde geld wordt gestald bij een centrale rekening bij de Europese Centrale Bank, om daarna verder te kunnen worden geleid. Om te voorkomen dat de Commissie andere EU-overheden uit de markt drukt zal ze elke zes maanden een financieringsplan publiceren, zodat investeerders en overheden kunnen afstemmen en plannen. Een nieuwe ‘risk officer’ moet in Brussel toezicht gaan houden op de financiële risico’s van de schulduitgifte.

Versterking rol euro

Het resultaat is niet alleen een goedgevuld herstelfonds: de grootschalige Europese schulduitgifte zal, zo verwacht Brussel, ook de internationale interesse in de euro als veilige investering aanwakkeren. En daarmee de internationale rol van de euro als reservemunt versterken – een langgekoesterde wens van Europa. Een „game changer op de kapitaalmarkten”, noemde Hahn het nieuwe herstelfonds woensdag.

De ambitieuze plannen konden deze week niet verhullen dat er nog altijd een donkere wolk boven het herstelfonds hangt. Van de 27 lidstaten, hebben tot nu toe pas 17 het herstelfonds officieel geratificeerd. Pas als alle landen akkoord zijn, kan de Commissie beginnen met lenen. Vooral over Duitsland en Polen zijn zorgen. In dat laatste land dreigt een coalitiecrisis over het fonds, en in Duitsland heeft het Constitutioneel Hof de goedkeuring door de Bondsdag onlangs in de ijskast gezet. Hahn benadrukte woensdag alle vertrouwen te hebben dat ook de hobbels in Duitsland snel genomen worden. Maar zijn erkenning dat er geen „Plan B” is voor een ander scenario, zal zeker Zuid-Europese landen, waar men met smart wacht op de eerste uitbetalingen, niet heel geruststellen.