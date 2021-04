Onderzoek: politie negeerde aanwijzingen Capitool-bestorming

De politiedienst die het Capitool in Washington beschermt, heeft forse kritiek gekregen in een onderzoek naar de bestorming van het parlementsgebouw. In het rapport, waarover Amerikaanse media schrijven, staat dat de Capitoolpolitie aanvankelijk aanwijzingen negeerde dat betogers het gebouw wilden binnenvallen. Toen de bestorming van het Capitool eenmaal gaande was, mochten ze vervolgens geen zware middelen, zoals flitsgranaten, inzetten tegen de relschoppers omdat de leiding daar geen toestemming voor gaf. Ook hadden sommige agenten geen beschermingsschilden bij zich, omdat die in een vergrendeld politiebusje lagen.

Het Capitool werd op 6 januari dit jaar bestormd. Drie dagen daarvoor kreeg de politiedienst signalen binnen dat het parlementsgebouw een mogelijk doelwit was van woedende aanhangers van toenmalig president Donald Trump. Die aanwijzingen verschenen echter niet in het draaiboek dat de politie opstelde. Daarin stond dat er „geen specifieke dreigingen bekend” waren bij de politie. De onderzoekers stellen dat de betrokken agenten slecht voorbereid waren en wijten dat aan het disfunctioneren binnen het korps.

Lees ook: Opgestookt door leugens en oorlogsretoriek: bestorming Capitool was allesbehalve spontaan

De aanhangers van Trump lieten hun woede botvieren richting de op dat moment aanwezige parlementsleden vanwege de verkiezingszege van Joe Biden. Volgens Trump en zijn aanhangers was die tot stand gekomen door verkiezingsfraude, maar daar voerden zij nooit aantoonbaar bewijs voor aan. Rechters veegden de aantijgingen van verkiezingsfraude dan ook van tafel. Donderdag behandelt het parlement het onderzoek over het falende politieoptreden tijdens een hoorzitting.

Eerder onderzoek van onder meer de FBI wees uit dat de bestorming, waarbij vijf mensen om het leven kwamen, minder spontaan is verlopen dan aanvankelijk gedacht. Zo ging er een planmatige voorbereiding aan vooraf, waarbij de betogers elkaar ophitsten. Ook maakten ze hun plannen via sociale media bekend. Trump deed daar een schepje bovenop door op 19 december via Twitter een „groot protest” op 6 januari aan te kondigen. Na de tweet werden op verschillende webfora plannen gesmeed om op die dag massaal richting het Capitool te trekken. Eenmaal in het gebouw dachten de betogers in opdracht van Trump te hebben gehandeld, maar toen die hen later op aandringen van zijn medewerkers maande om naar huis te gaan, voelden ze zich bedrogen.