Onderzoek naar mogelijk overschrijdend gedrag D66-Kamerlid Smeets

D66 opent een intern onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Tweede Kamerlid Sidney Smeets. Dat heeft partijvoorzitter Anne-Marie Spierings woensdag bekendgemaakt. Volgens Spierings is eind maart een melding bij de partij binnengekomen over overschrijdend gedrag door Smeets. De melder zei „namens anderen te spreken”.

De aankondiging van D66 volgt op de openbaring van verschillende aantijgingen aan het adres van Smeets. Meerdere jonge mannen hebben dinsdag en woensdag op sociale media bekendgemaakt seksueel getinte berichten van de politicus te hebben gekregen. Sommigen van hen waren op dat moment nog minderjarig.

Het interne onderzoeksteam van D66 zal volgens de partij „alle beschikbare informatie verzamelen en bevindingen op een rij zetten om te kunnen bepalen of er sprake is geweest van mogelijk ongewenste omgangsvormen of eventueel grensoverschrijdend gedrag”. Partijleider Sigrid Kaag laat in een verklaring weten dat er bij de partij „geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag” en dat de aantijgingen „zeer serieus” worden genomen. „D66 stelt duidelijke normen aan hoe mensen binnen onze partij zich dienen te gedragen.”

Smeets geschrokken

Smeets zegt in een verklaring geschrokken te zijn van de berichten en het „zeer naar” te vinden dat mensen contact met hem „als ongewenst hebben ervaren”. Hij zegt te begrijpen dat de partij dit „serieus oppakt” en gaat de kwestie gaat onderzoeken. „Ik heb me naar mijn beste weten altijd gedragen binnen de wetten die in Nederland gelden.” Hij laat weten „vanzelfsprekend” mee te werken „aan alles wat van mij wordt gevraagd.” Smeets is onlangs voor het eerst geïnstalleerd als Kamerlid.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een lid van D66 in opspraak raakt vanwege aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. Zo werd Frans van Drimmelen, een van de adviseurs van Kaag en een prominent lid binnen de partij, beschuldigd van intimidatie. Afgelopen december liet D66 een externe partij onderzoek doen naar die beschuldigingen. In februari werd Van Drimmelen door de onderzoekers vrijgepleit, maar uit het rapport dat zij schreven bleek wel dat intimidatie vaker binnen de partij voorkomt. Meldingen over onveiligheid zouden door de partij onvoldoende opgepakt worden.