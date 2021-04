OM eist celstraffen tegen vijf verdachten van fatale mishandeling Arnhem

Tegen vijf verdachten van een fatale mishandeling tijdens een zogeheten ‘pedojacht’ in Arnhem zijn woensdag celstraffen geëist tussen de zes maanden voorwaardelijk en een jaar onvoorwaardelijk. Eind oktober kwam daarbij een 73-jarige man uit die stad om het leven. De zwaarste straf is als het aan justitie ligt voor de enige meerderjarige verdachte. Tegen deze achttienjarige man heeft het OM anderhalf jaar celstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van zware mishandeling met de dood tot gevolg.

De officier van justitie noemde de strafeisen in deze zaak „best wel een worsteling” en doelde daarmee op de leeftijden van de verdachten en dat zij niet de intentie zouden hebben gehad het slachtoffer te doden. Toch wisten ze volgens justitie wel degelijk dat de ontmoeting gewelddadig zou gaan verlopen. „Het gevolg is dat Jan zijn meest kwetsbaar bezit, zijn leven, is verloren”, aldus de officier. Het OM vraagt om tegen de achttienjarige het strafrecht van meerderjarigen toe te passen. „Ten tijde van het delict, lijkt hij zich adequaat zijn leeftijd te gedragen.”

Jan Kruitwagen was die woensdagavond 28 oktober in de veronderstelling dat hij een seksafspraak had met een vijftienjarige jongen. In het Arnhemse Spijkerkwartier werd hij in plaats daarvan echter opgewacht door een groepje jongens, die zich volgens justitie via een chatsite hadden voorgedaan als zijn minderjarige date. Kruitwagen, een gepensioneerd leraar, werd in elkaar geslagen en stierf even later aan zijn verwondingen. Het OM heeft overigens geen aanwijzingen dat hij ooit seksueel contact had met een minderjarige en of hij daadwerkelijk pedoseksueel was.

‘Hele jonge jongens’

De zaak tegen de achttienjarige werd als enige openbaar behandeld, de zaken tegen de minderjarige verdachten zullen achter gesloten deuren worden behandeld. „Voor ons zaten de afgelopen dagen vooral hele jonge jongens”, zei de officier van justitie. Tegen de jongste, een vijftienjarige, is 240 uur werkstraf en negen maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Hij zou geen geweld hebben gepleegd, maar er wel bij hebben gestaan. Hetzelfde geldt voor een zestienjarige verdachte, die een vergelijkbare eis hoorde.

Het drietal dat wél geweld zou hebben gepleegd, wordt als het aan het OM ligt zwaarder gestraft. Naast de eis van één jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen de achttienjarige jonge man, hoorde een zeventienjarige medeverdachte twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen zich eisen. Tegen een tevens zeventienjarige verdachte eiste justitie vijftien maanden celstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

Jamil Roethof, de advocaat van een van de minderjarige verdachten, stelde eerder dat de ontmoeting tussen hem en Kruitwagen „niet toevallig” plaatsvond. Toch vond hij de term ‘pedojagen’, zoals eerder gebruikt door het OM, „niet op zijn plaats”. Hij zei dat zijn cliënt geen vooropgezet plan had gehad om geweld te plegen. De rechtbank doet op 4 mei uitspraak in de zaak.