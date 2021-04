NOS-verslaggever beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag

Een verslaggever van de NOS is dinsdag en woensdag op sociale media beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag tegenover jonge mannen. De hoofdredactie van de NOS heeft woensdagmiddag op Twitter gezegd op de hoogte te zijn van de berichten. „Dit is voor alle betrokkenen een complex en precair onderwerp. Het heeft onze volle aandacht”, zo is te lezen. NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff ontkent noch bevestigt woensdag telefonisch dat de omroep een onderzoek heeft ingesteld naar de aantijgingen. De verslaggever in kwestie werkt al ruim twintig jaar voor de NOS.

Dinsdagavond verschenen de eerste berichten op Twitter over vermeend wangedrag door de verslaggever. Student Rowan Geleijnse deelde een verhaal over de „veel oudere journalist” die hem berichten zou hebben gestuurd die „redelijk onschuldig, doch intimiderend” waren. Hierop reageerden volgens Geleijnse zo’n dertig andere jonge mannen en jongens - al dan niet anoniem - met vergelijkbare verhalen. De aantijgingen zijn verschillend van aard: sommigen schrijven over opdringerige berichten of gedrag, anderen zeggen dat de journalist hen ongevraagd zoende en aanraakte. Meerdere zeggen dat zij minderjarig waren ten tijde van het mogelijke wangedrag.

Sinds dinsdag wordt ook D66-Kamerlid Sidney Smeets via Twitter door jonge mannen beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. De partij heeft daarop een intern onderzoek naar de aantijgingen geopend. D66-partijleider Sigrid Kaag heeft in een verklaring laten weten dat er bij de partij „geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag” en dat de aantijgingen „zeer serieus” worden genomen. Smeets zelf schrijft in een verklaring „geschrokken” te zijn van de beschuldigingen. „Ik heb me naar mijn beste weten altijd gedragen binnen de wetten die in Nederland gelden.”