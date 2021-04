Nederlandse profvoetballers nemen stelling tegen werkomstandigheden Qatar

Honderden Nederlandse profvoetballers nemen, net als spelers van het Nederlands elftal, stelling tegen de werkomstandigheden van gastarbeiders in Qatar. Met een door hen ondertekende petitie van de belangenorganisatie voor betaald voetballers (VVCS) eisen de spelers dat er actie wordt ondernomen tegen de „weerzinwekkende arbeidsomstandigheden” van de gastarbeiders in Qatar, het land waar in 2022 het WK-voetbal plaatsvindt.

Middels de petitie roepen de ondertekenaars de Nederlandse voetbalbond KNVB en de internationale spelersvakbond FIFPro op om Wereldvoetbalbond FIFA ertoe te bewegen druk uit te oefenen op de Qatarese regering. Doel is het verbeteren van de werkomstandigheden van gastarbeiders rond het WK-voetbal. De profvoetballers vinden daarnaast dat de FIFA een fonds moet oprichten waarmee families van overleden gastarbeiders financieel ondersteund worden.

’6.750 overleden gastarbeiders’

De KNVB neemt de handtekeningen donderdag in ontvangst en stelt blij te zijn met de betrokkenheid van de profs. Secretaris-generaal Gijs de Jong zegde toe dat de bond „zijn uiterste best” zal doen om ervoor te zorgen dat de FIFA druk op Qatar uitoefent. Ook Amnesty International is tevreden over de petitie. De mensenrechtenorganisatie stelt het belangrijk te vinden dat ook vanuit de voetbalwereld wordt aangedrongen op verbetering van arbeidsomstandigheden in Qatar. Eerder riep Amnesty de FIFA al op om druk uit te oefenen op het Qatarese regime.

De Britse krant The Guardian berichtte half februari dat zeker 6.750 gastarbeiders door penibele werkomstandigheden zijn omgekomen in Qatar sinds het land in 2010 is aangewezen als organisator van het WK-voetbal. De meesten stierven waarschijnlijk bij infrastructurele projecten door het gebrek aan veiligheidsmaatregelen, of door de hitte. Voetbalelftallen van onder meer Noorwegen, Duitsland en Nederland zich inmiddels uitgesproken over de situatie in Qatar. De teams hebben nog geen verdere acties aangekondigd.

