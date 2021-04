NCTV: lage drempel voor extremisme onder anti-coronademonstranten

Het dreigingsbeeld in Nederland is ten opzichte van vorig kwartaal onveranderd; wat wil zeggen dat een aanslag door een individu „voorstelbaar” blijft, hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat die wordt voorbereid. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het woensdag verschenen Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, dat ieder kwartaal terroristische dreigingen vastlegt. Onder de coronasceptici die demonstreren tegen de lockdown zouden „potentieel gewelddadige eenlingen” zijn. Ook binnen de groepen mensen die een extreem-rechtse of jihadistische ideologie aanhangen zou een dergelijke dreiging uitgaan.

De groep demonstranten tegen de coronamaatregelen is volgens de NCTV „divers”. Deze bestaat uit „een activistische bovenlaag die in de openbare ruimte demonstreert en een radicale onderstroom die ageert tegen de coronamaatregelen”. Volgens de coördinator is de drempel voor extremistisch gedrag binnen deze groep lager dan gemiddeld. De aanhoudende coronamaatregelen kunnen „een trigger” zijn voor gewelddadig gedrag van individuen in deze groep. De stroming heeft bovendien mensen met extreem-rechts gedachtegoed aangetrokken, terwijl extreem-links zich hier vanaf keert.

Explosieven

Een aantal keer vonden al geweld en bedreigingen uit deze hoek plaats. Zo werd in maart dit jaar een man aangehouden omdat hij ervan verdacht werd een explosie te willen veroorzaken bij een vaccinatielocatie in Den Helder. In diezelfde maand vond een daadwerkelijke explosie plaats bij een teststraat van de GGD in het Noord-Hollandse Bovenkarspel. Fysieke bijeenkomsten van coronademonstranten zijn „geregeld grimmig”, aldus de NCTV. De wekelijkse protesten op het Malieveld in Den Haag of het Museumplein in Amsterdam worden vrijwel altijd afgesloten met politie-inzet; er worden waterkanonnen ingezet en dikwijls tientallen arrestaties verricht.

Het online protest vanuit de groep anti-lockdowndemonstranten, hoofdzakelijk via sociale media, „soms felle en dreigende vormen aannemen”. Zo maken sommige mensen uit de groep zich schuldig aan het bedreigen van onder anderen politici, journalisten, wetenschappers en zorgmedewerkers. OMT-leden kregen, naast bedreigingen via sociale media, in sommige gevallen ook thuis intimiderende teksten toegestuurd. Ook kwam het vaker voor dat thuiskomende agenten werden opgewacht door anti-lockdowndemonstranten.

Dreiging jihadisme grootst, maar verliest slagkracht

Desalniettemin is de terroristische dreiging van individuen nog altijd het grootst vanuit de jihadistische hoek. Deze groep telt in Nederland zo’n vijfhonderd personen en omvat volgens de NCTV onder meer, maar niet uitsluitend, mensen die sympathiseren met terreurbeweging Islamitische Staat.

De jihadistische beweging in Nederland is de afgelopen tijd meer gefragmenteerd geraakt en heeft daarmee „slagkracht” verloren, aldus de NCTV. Tegelijk blijft de dreiging van geweld uit deze hoek volgens de NCTV aanwezig, omdat een aanslag nog altijd als een „legitiem middel” worden gezien. Aanslagen in het najaar in Frankrijk en Oostenrijk passen in dit dreigingsbeeld. Daar waren de daders individuelen die extremistische ideologieën aanhingen.