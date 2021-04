Manchester City en Real Madrid naar halve finale Champions League

Coach Pep Guardiola heeft met Manchester City voor de eerste keer de laatste vier bereikt in de Champions League. De Engelse club won ook in Duitsland van Borussia Dortmund. De return eindigde in 1-2, na 2-1 vorige week in Manchester. Daardoor kan Guardiola, bezig aan zijn vijfde seizoen bij City, nog altijd vier hoofdprijzen winnen. Zijn ploeg is bijna landskampioen en maakt ook nog kans op de FA Cup en League Cup. In een op hetzelfde moment gespeelde wedstrijd wist Liverpool tegen Real Madrid in Anfield de in de uitwedstrijd opgelopen achterstand niet in te lopen.

Erling Haaland, dit seizoen bij Borussia goed voor tien treffers in de Champions League, werd door City goed uit de wedstrijd gehouden. Het was Jude Bellingham die na een kwartier de score opende voor de thuisploeg. De Engelse tiener, die in zijn vaderland voor Birmingham City uitkwam, kreeg de bal voor zijn voeten en scoorde 1-0.

Bellingham deed daarna als middenvelder bij Borussia ook belangrijk werk in verdedigend opzicht. Na ruim een half uur blokkeerde hij in de doelmond een schot van Riyad Mahrez. Ook de sterke aanvoerder Kevin De Bruyne was dicht bij de gelijkmaker. Zijn schot eindigde op de lat. City drong wel aan in de eerste helft, maar miste raffinement en slagvaardigheid in het Duitse strafschopgebied.

De tweede helft gaf aanvankelijk hetzelfde spelbeeld te zien. Door een rare actie van Emre Can kwam City goedkoop aan de gelijkmaker. Hij kopte de bal tegen zijn uitgestoken arm waarna Mahrez de onvermijdelijke strafschop wist te benutten: 1-1. Phil Foden besliste het tweeluik een kwartier voor tijd met een schot in de korte hoek: 1-2. Hij maakte vorige week in Manchester ook al de winnende treffer voor City, dat in de halve finales speelt tegen Paris Saint-Germain.

Liverpool vs Real Madrid

Liverpool heeft woensdag in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid kansen gehad om de 1-3 achterstand ongedaan te maken. Die werden echter niet benut. Mede daardoor bleef het in de boeiende confrontatie op Anfield 0-0.

De Engelse kampioen verspeelde daarmee meteen de mogelijkheid dit seizoen nog een prijs te winnen. In de Premier League is de club nog niet eens zeker van een plaats bij de eerste vier, in de nationale bekertoernooien doen de Reds niet meer mee.

Real Madrid, in Spanje nog volop in de race voor de titel, krijgt in de halve finale met Chelsea opnieuw een Engelse tegenstander.

Georginio Wijnaldum speelde mee met Liverpool, dat het toernooi twee jaar geleden nog won. In 2018 verloor Liverpool in de finale van de Champions League van Real Madrid.(ANP)