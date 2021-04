Terwijl mijn mindervalide echtgenoot vast komt te zitten met de gisteren gemonteerde traplift, bel ik de dierenambulance, de cv-installateur en mijn buurvrouw: ik hoor getsjilp in een ontluchtingspijp. Mijn buurvrouw ziet de malheur en chartert twee sterke mannen. Die weten man én liftstoeltje beneden te krijgen. „We hebben meteen het vogeltje gevangen, hoor! Het zat gevangen in het alarmsysteem van de traplift!”

