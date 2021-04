Mainstream sinds ‘Big Brother’

En wéér zijn de versoepelingen van de coronamaatregelen niet doorgegaan. Nog steeds een avondklok, nog steeds niet naar de terrassen. Slechts op één gebied zijn de maatregelen versoepeld; vorige week schreef demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) het al aan de Tweede Kamer. In verpleeghuizen en zorginstellingen waar ruim 80 procent van de mensen gevaccineerd is, geldt nu: „Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner kan door één of enkele vaste bezoekers worden afgezien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden.”

In gewonemensentaal betekent dat: je mag je familie in zo’n instelling weer knuffelen.

Knuffelen! Fijn! Gezellig! En gezond, want het enige dat werkt tegen coronale huidhonger. We hebben niet voor niks allemaal honden en katten in huis gehaald – en met mensen knuffelen kan nóg prettiger zijn.

Maar straks weer mogen knuffelen voelt ook als een waarschuwing. Want nog even en het mag weer met iederéén, en daarna móét het weer met iedereen. Niet alleen meer met je familie en goede vrienden, maar als het even tegenzit ook met collega’s of kennissen. En het is notoir moeilijk te weigeren. Daar komen ze al, met hun open armen, uit op iets dat voelt als vastklemmen, smoren, met huid en haar willen opeten. Doodknuffelen. Als knuffelen niet met wederzijds enthousiasme gebeurt, is er duidelijk een lijdend voorwerp. Van het woord ‘knuffelen’ gaat al een dreiging uit. De knuffelhomo en de knuffelmarokkaan worden niet zo omarmd als misschien lijkt: ze worden dicht in de buurt (lees: in de gaten) gehouden en hooguit tijdelijk getolereerd. De oorspronkelijke betekenis van ‘knuffelen’ is stompen, stoten, met vuisten slaan. Als ik mijn kat eens goed wil knuffelen, verontschuldig ik me altijd eerst even tegenover hem.

Als Nederlanders hebben we het groetknuffelen, het Amerikaanse huggen, nog een tijd buiten de deur weten te houden, voor mijn gevoel. Overdreven vonden we dat vroeger; we probeerden liever met drie luchtzoenen weg te komen. Huggen viel onder de ‘Amerikaanse toestanden’, net als de obers en caissières die je toen in de VS al wel een fijne dag toewensten, maar in Nederland nog niet. Dat vonden we hier vijfentwintig jaar geleden onzin, onbekenden die je iets aardigs toewensten. Waar bemoeiden ze zich mee? We maakten toen zelf nog wel uit of we een fijne dag hadden. En huggen? Mensen deden of ze het woord niet uit konden spreken om aan te geven hoe belachelijk ze het vonden (net als met joggen, eerder). Nu gebruiken mensen ‘huggen’ ook wel als ze knuffelen te klef vinden klinken.

Misschien heeft Ruud uit het eerste seizoen van realityshow Big Brother (1999) het knuffelen wel mainstream gemaakt, met zijn „effe knuffelen”. Toen was het op tv geweest, daarna mocht het. Maar er is sindsdien ook iets viezigs aan blijven plakken. En dat is het afgelopen jaar alleen maar versterkt. Want knuffelen, daar kun je corona van krijgen. Misschien is er wel snotoverdracht. Knuffelen zal nooit meer hetzelfde zijn.

Maar ook dat zal wel weer wennen. Als het voorlopig maar niet met onbekenden hoeft.