Klein bier in de ministerraad

Wat nu? De agenda van de wekelijkse vergadering van de ministerraad vanaf komende vrijdag openbaar? Nog even en er wordt een publieke tribune in de Trêveszaal geplaatst zoals minister Irene Vorrink (Volksgezondheid, PvdA) in de jaren 70 in een rebelse bui schijnt te hebben voorgesteld.

Met zijn vorige week genomen besluit komt demissionair premier Mark Rutte (VVD) van ver. „Openbaarmaking van de geagendeerde onderwerpen belemmert de open en ongedwongen beraadslaging tussen de leden van de raad”, schreef hij nog in 2012, in antwoord op vragen van Tweede Kamerleden van GroenLinks. Openbaarheid. Rutte heeft het er altijd maar moeilijk mee gehad.

Pisnijdig kon hij worden als er weer eens voortijdig een besluit van de ministerraad naarbuiten kwam. Bijna altijd het gevolg van een publiciteitshongerige collega-minister die een ‘leuk nieuwtje’ uit zijn takenpakket niet voor zich wist te houden. Ruttes reactie was er één van het niveau-frik: praten jullie in mijn tijd, praat ik in jullie tijd. Hij haalde het onderwerp voor straf van de agenda om het er op zijn vroegst een week later weer op te zet- ten.

Nu de hongerige wolven op het Binnenhof niet meer zijn te temmen en de premier maar blijven geselen met zijn ‘Rutte-doctrine’, heeft hij besloten ze toch maar een brokje toe te werpen. Zodra de ministers op vrijdag hun vergadering zijn begonnen, wordt de agenda gepubliceerd. Veel verschil zal het niet uitmaken. Dankzij de vele lobbyisten met hun goede contacten in de ambtenarij en de spindoctors van politieke partijen was toch al vooraf bekend wat de ministers tijdens hun wekelijkse samenzijn gingen bespreken.

Maar de journalisten zijn weer een illusie armer. Nooit meer dat conspiratieve telefoontje op vrijdagochtend naar de bereidwillige functionaris van de Rijksvoorlichtingsdienst met de vraag naar de agenda. Om dan steevast „geheel off the record” te horen te krijgen: „Ach, het is weer niet veel. Een paar benoeminkjes, wat hamerstukken. Allemaal klein bier. Ze zullen vroeg klaar zijn vandaag.”