Janssens goede nieuws duurde amper 24 uur

Het goede nieuws duurde amper 24 uur. Farmaceut Johnson&Johnson, producent van het Janssen-vaccin, was maandag nét begonnen de eerste doses aan EU-landen te verstrekken, maar stopte daar dinsdag alweer mee. Na een advies van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond om het prikken in de Verenigde Staten „uit een overvloed aan voorzorg” tijdelijk te staken, wegens een handvol meldingen van ernstige bijwerkingen, besloot Johnson&Johnson „proactief” de leveringen van zijn vaccin in Europa uit te stellen.

In Brussel waren ze daar zacht gezegd niet blij mee. Het was de zoveelste tegenvaller voor de toch al moeizame vaccinatiecampagne in Europa. En het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat de meldingen ook aan het onderzoeken is, had nota bene vrijdag nog gezegd dat het tot het onderzoek is afgerond in elk geval van mening is dat de voordelen van het vaccin ruim opwegen tegen de risico’s. Sommige EU-landen wilden doorprikken, maar die route is nu afgesneden door Johnson & Johnson.

Tegen persbureau Reuters zei een EU-functionaris dat de Europese Commissie, die namens de EU-landen vaccins centraal inkoopt, dringend opheldering wil van Johnson&Johnson. De leveringsstop zou een „complete verrassing” zijn geweest.

Johnson & Johnson beantwoordde de kritiek woensdag met verdere onheilstijdingen. Het riep EU-landen op óók de vaccins die al zijn geleverd niet te gebruiken totdat het EMA klaar is met zijn onderzoek. Nederland heeft bijna 80.000 doses liggen, waarmee vanaf donderdag geprikt zou worden. Ook hier gingen eerder deze week stemmen op om gewoon door te gaan. Maar demissionair minister Hugo de Jonge (Gezondheidszorg, CDA) zei woensdag gehoor te zullen geven aan de oproep van Johnson&Johnson. Het EMA zegt hopelijk volgende week uitsluitsel te kunnen geven.

Angst voor schadeclaims

Johnson & Johnson is ongetwijfeld bevreesd voor schadeclaims, al blijft onduidelijk in hoeverre het daar in Europa ook daadwerkelijk door geraakt kan worden: in sommige contracten met farmaceuten heeft de EU de fabrikanten gevrijwaard van schadeclaims omdat ze in een veel hoger tempo dan normaal vaccins hebben ontwikkeld en het niet eerlijk zou zijn als zij ook de risico’s zouden moeten dragen van ernstige bijwerkingen die pas (veel) later aan het licht komen. Dit geldt in elk geval voor AstraZeneca. Het contract met Johnson & Johnson is niet openbaar gemaakt.

Alle onrust en onzekerheid hebben alvast één duidelijke uitkomst: de EU heeft absoluut geen zin in nog meer gedoe, na de eerdere bittere twist met farmaceut AstraZeneca. Rond het vaccin van dat bedrijf zijn ook vragen gerezen over ernstige maar zeldzame bijwerkingen. En ook die leverancier bleek de afgelopen maanden (buitengewoon) onbetrouwbaar. In Brussel werden dinsdag pijnlijke parallellen getrokken met de AstraZeneca-tragedie, die als schoolvoorbeeld geldt van hoe het níét moet. „Dit is zorgwekkend nieuws”, zei een anonieme EU-diplomaat tegen Reuters. „Het klinkt alsof dit dezelfde richting op gaat als met AstraZeneca.”

Het begint er zelfs op te lijken dat beide vaccins hebben afgedaan voor de EU. De Italiaanse krant La Stampa meldde woensdag dat de Europese Commissie „in overleg met de leiders van veel lidstaten” heeft besloten na afloop van de contracten met AstraZeneca en Johnson & Johnson deze niet te verlengen. In plaats daarvan zou de Commissie vol willen inzetten op de vaccins van Pfizer en Moderna.

En dat terwijl zowel het AstraZeneca- als het Janssen-vaccin aanvankelijk van groot belang waren voor de Europese vaccinatiecampagne. De Europese Commissie zette op beide stevig in. Omdat voor een Janssen-vaccinatie maar één prik nodig is in plaats van twee zoals bij Pfizer, AstraZeneca en Moderna, kan de EU met dat vaccin in het bijzonder de prikcampagne op papier een enorme impuls geven. Eurocommissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides prees het Janssen-vaccin begin maart, toen het groen licht kreeg van het EMA, hier nog expliciet om: „Een vaccin waarvan maar één dosis nodig is, kan een verschil maken.”

Het nieuws over de contracten is nog niet bevestigd, maar Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde woensdag wel aan dat er met de Amerikaans-Duitse vaccinontwikkelaars Pfizer en BioNTech wordt onderhandeld voor de aanschaf van nog eens 1,8 miljard vaccins, te leveren in 2022 en 2023. Over onderhandelingen met andere leveranciers werd niets gezegd – die lopen dus niet, en met zulke aantallen is dat misschien ook niet heel hard meer nodig.

Veelzeggend was dat Von der Leyen expliciet zei te willen „focussen op technologieën die zich bewezen hebben. MRNA-vaccins zijn daar een duidelijk voorbeeld van.” De vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson vallen hier niet onder, dat zijn zogeheten vector-vaccins. De signalen voor deze fabrikanten worden steeds somberder. Woensdag werd ook bekend dat Denemarken nu al in zijn geheel stopt met AstraZeneca’s vaccin.

Pfizer zelf meldde dinsdag tevreden op zijn Twitter-account dat, na 200 miljoen inentingen met zijn vaccin, er „geen bewijs” is dat het soortgelijke bijwerkingen kan veroorzaken. In de nieuwe onderhandelingen met de EU stuurt het bedrijf aan op een fors hogere prijs per dosis, zei de Bulgaarse premier Borisov zondag.