‘Ik ben wie ik ben, en ik schrijf mijn eigen verhaal’

Wie is Jim Jonathan van Gorkum (23) is atleet, student, pianist. Hij kwam onlangs uit de kast.

‘Drie jaar was ik toen ik in Nederland aankwam, met mijn zusje van één en mijn halfbroertje van vier. We kwamen uit Haïti, Port-au-Prince. Mijn biologische moeder kon niet voor ons zorgen. Mijn biologische vader was vertrokken. Mijn ouders wilden ons graag bij elkaar houden, daarom kregen ze in een keer drie kinderen – dat was best uitzonderlijk.

Ik zie mijn ouders volkomen als míjn ouders. Maar ik zie er anders uit. Je bent altijd op zoek naar gelijkenis. Heb ik de ogen van mijn moeder, de mond van mijn vader? Ik kijk nu naar mijn zusje en zie hoeveel we op elkaar lijken.

We groeiden op in West-Brabant en Zeeland met mijn ouders en twee grote zussen. We zijn verschillende keren verhuisd. We groeiden op tussen de dieren. Mijn ouders fokten honden. Mijn grote zussen reden paard, we hadden katten, konijnen.

Mijn moeder kreeg in 2018 borstkanker. Gelukkig is ze daarvan genezen. 2019 was een goed jaar voor haar. Ze voelde zich fit. Mijn halfbroer was het huis uit en mijn zusje en ik gingen ook op kamers. Ze kreeg wat meer tijd voor zichzelf. Maar eind 2019 kwam de kanker terug. Vorig jaar overleed ze. Ze was pas 62.

Tijdens de uitvaart speelde ik River Flows in You en Comptine d’un autre Été, de lievelingsliedjes van mijn moeder. Ik heb mezelf piano spelen geleerd. Ik zat in de tweede klas en vroeg een keyboard voor Sinterklaas. Via YouTube oefende ik eindeloos deuntjes. In 2019 speelde ik op de piano van Rotterdam CS. Ik liet mijn vingers spreken. Iedereen stopte. Het filmpje ging viral. Mijn moeder heeft dat nog gedeeld op Facebook.

Mijn vader is heel sportief; voetbalde, liep hard. Mijn zusje ook. Iedereen eigenlijk. Ik heb ook veel gesport in mijn jeugd. Dat is grappig want toen ik jonger was had ik motorische problemen. Ik struikelde over alles. Later werd ik fysiek juist heel soepel. Ik heb van alles gedaan, judo, karate, free runnen, dansen. Op mijn veertiende ging ik op atletiek. Ik werd snel goed. In één jaar was ik achtste van Nederland in mijn leeftijdsklasse. Mijn vader ging altijd mee naar wedstrijden, mijn moeder zo vaak als ze kon. Mijn zusje deed ook op hoog niveau aan atletiek dus dat waren drukke weekenden.

Ik doe er alles aan om naar de Olympische Spelen te kunnen

Mijn ouders hadden al jong verteld: Je hebt een andere kleur, dat ga je merken in je leven. Dat gebeurde. Ik viel altijd op. Ik kreeg opmerkingen van ‘Hé, Zwarte Piet, waar is je veer’ tot ‘kankerneger’. Mensen keken altijd om als ik langskwam, vanaf de fiets, vanuit de auto. Dit is nog steeds zo. Ik werkte als tiener in een strandtent in Vlissingen. Daar fietste ik heen. In de dorpjes waar ik doorheen fietste keken mensen echt naar me alsof ze een alien zagen. Ik dacht: ‘doe normaal! Ik ben toch gewoon een jongen die naar zijn werk gaat?’

Ik voelde me daardoor soms alleen. In groep 8 had ik een vriend die het heel naar vond als ik werd uitgescholden. Het was fijn te merken dat ik niet de enige was die dat raakte.

Op de middelbare school probeerde ik me aan te passen. Ik kleedde me als de anderen. Ik had toen dreads, wel een ding. Mensen keken er naar, zaten er ongevraagd aan. Ik vond dat niet fijn. Ik zit ook niet aan jouw haar.

Daarna, op het mbo , droeg ik braids. Daarna verfde ik mijn haar. Blauw. Sommige mensen vonden dat verwijfd, maar het is heel normaal in mijn cultuur, die toeters en bellen.

Ik was dertien of veertien jaar oud toen ik merkte dat ik interesse had in jongens. Ik heb het lang geheim gehouden. Ik was al anders dan alle anderen. Ik vond het lastig om dat er ook nog bij te hebben. Ik had wel vrienden die uit de kast kwamen. Dit jaar dacht ik: ik kan het niet langer voor mezelf houden. Ook omdat ik iemand ontmoette met wie ik een relatie kreeg.

Ik heb een vriend gebeld. Hij zei: ‘Je bent wie je bent. Heb schijt aan de mening van anderen.’ Ik belde m’n oudste zus. ‘Jij lijkt het meest op mama’, zei ik. ‘Wat vind jij?’ ‘Ik weet dat mama honderd procent achter je zou staan’, zei ze. Ook mijn vader accepteerde het zonder probleem.

Ik vond die acceptatie best lastig. Je moet een deel van jezelf accepteren dat je lang hebt genegeerd. Maar het voelt goed nu. Losser. Lichter. Zekerder. Ik hoef niets te verstoppen.

Ik woon nu in Eindhoven, dichtbij mijn atletiektrainer. Hiervoor woonde ik in Rotterdam. Dat vond ik een hele leuke, multiculturele stad. Voor het eerst in mijn leven viel ik totaal niet op. Maar het reizen nam te veel tijd in beslag. Ik doe ook nog een hbo-opleiding fysiotherapie.

Mijn trainingen zijn het belangrijkste. De rest bouw ik eromheen. Ik focus op de 200 en 400 meter sprint, daarnaast 60 meter en in de zomer ook 100 en 400 meter horden. Ik doe mee aan internationale wedstrijden. EK en WK zijn mooie doelen maar ik ga er alles aan doen om naar de Olympische Spelen te kunnen.

Ik heb altijd geprobeerd het positieve te zien. Ik ben mijn ouders dankbaar voor de kans die ze me gaven. Die had ik in Haïti nooit gekregen. Ik ben wie ik ben. Ik schrijf mijn eigen verhaal.

