Hoog binge-risico bij goed geacteerde serie over snel geld

Het zal nog wel even duren voor er verlossing komt voor het wachten op seizoen 4 van megasucces Mocro Maffia. Wie dat niet meer volhoudt, kan terecht bij de Zweedse Netflix-serie Snabba Cash, waar twee werelden van het ‘snelle geld’ samen worden gebracht: die van de start-ups en de drugshandel.

De serie draait hoofdzakelijk om alleenstaande moeder Leya (Evin Ahmad), die zich afbeult in de horeca. Zij hoopt zichzelf en haar vijfjarige zoontje Sami met haar AI-start-upidee naar nieuwe hoogten te lanceren. Na een brutale actie krijgt ze de kans om toe te treden tot het bedrijf van een excentrieke, ietwat karikaturale tech-miljonair, maar ze moet daarvoor wel ‘eventjes’ twee ton inleggen. Dit ‘snelle geld’ leent ze bij haar zwager Ravi (Dada Fungula Bozela), waarmee de ellende begint.

Al snel doet Salim (Alexander Abdallah) zijn intrede, die als voornaamste ‘broer’ werkt voor Ravi, maar verliefd wordt op Leya. Net als zij is Salim op zoek naar een uitweg, alleen dan niet richting grote rijkdom, maar uit de gewelddadige drugsbende waarvoor hij dag in, dag uit zijn eigen leven riskeert en dat van anderen beëindigt. Dat blijkt nog niet zo makkelijk.

Een interessant derde personage is de 15-jarige Tim, een witte jongen die in relatieve welvaart opgroeit bij een liefhebbende vader. Toch staat zijn mondaine, aangeharkte bestaan de boze puber zo tegen dat hij zich uit een combinatie van verveling en zucht naar avontuur aansluit bij Ravi’s bende. Een scène waarin de totaal uitgebluste Salim Tim confronteert met zijn privileges slaat in als een bom.

De serie is gebaseerd op de gelijknamige misdaadthriller Snel geld van Jens Lapidus uit 2009. Het boek werd al meermaals verfilmd, maar Snabba Cash kreeg een update naar de huidige tijd. Behalve voor Mocro Maffia-fans is de serie geschikt voor liefhebbers van HBO-series Industry en Billions, die ook gaan over jonge mensen op zoek naar snel geld.

Snabba Cash heeft met de messcherpe spanning en de goede cliffhangers een hoog binge-risico. Maar hoe goed het plot en de actiescènes ook zijn, het hoogtepunt van de serie is het acteerwerk. Evin Ahmad schakelt razendsnel tussen woede, liefde, verdriet en ambitie zonder haar oprechtheid te verliezen. Maar alleen al om het fenomenale spel van Alexander Abdallah is de serie het kijken waard. De snijdende, indringende blik die wisselt tussen focus en apathie, de invoelbare wanhoop en authentieke dialogen maken dit een van de indrukwekkendste acteerprestaties van een ‘nieuweling’ die deze recensent in tijden zag. Het is te hopen dat veel regisseurs de komende tijd hetzelfde ervaren.

Misdaadserie Snabba Cash Van: Jesper Ganslandt. en Måns Månsson. Met: Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Ali Alarik. Nu te zien op Netflix. ●●●●●