‘Het is tijd om World Press Photo open te breken’

Het was een „heftig en perfect” moment om afgelopen 1 februari te beginnen als directeur bij de World Press Photo Foundation, zegt Joumana El Zein Khoury vanuit haar kantoor in Amsterdam. Het was slechts tweeënhalve maand voor de uitreiking van de belangrijkste fotojournalistieke prijzen ter wereld, deze donderdag. Maar daardoor kreeg ze direct een kijkje in de keuken van het jureringsproces.

Heftig en perfect was het moment ook omdat ze een organisatie erfde met een turbulente periode achter de rug. Een jaar daarvoor nog waarschuwde de toenmalig zakelijk directeur voor het voortbestaan van de Nederlandse stichting, schreef NRC eerder. En toen moest de coronacrisis nog komen. Tientallen tentoonstellingen moesten worden afgezegd of uitgesteld. Twee directeuren, een aantal afdelingshoofden en de voorzitter van de raad van toezicht vertrokken.

„World Press Photo stond in de overlevingsstand vorig jaar”, zegt El Zein Khoury, „maar is er desondanks uiteindelijk financieel gezond uitgekomen. Het is niet zoals het was, maar de financiële onzekerheden zijn verdwenen.”

Wat zijn uw plannen om World Press Photo gezond te houden?

„We moeten in ieder geval de financiering gevarieerder maken met fondsenwerving en partnerschappen. Nu zijn we zwaar afhankelijk van tentoonstellingen. Een goed verdienmodel, maar niet voldoende. Dit jaar moeten we bijvoorbeeld weer onze hoofdtentoonstelling in de Nieuwe Kerk uitstellen.”

El Zein Khoury neemt een bak ervaring in fondsenwerving mee. Ze werkte dertien jaar bij het Prins Claus Fonds, waarvan vijf als directeur. Eerder was ze fondsenwerver voor de Arab Image Foundation.

El Zein Khoury sloot haar tijd bij het Prins Claus Fonds, dat zich onder meer inzet voor kunst en cultuur in landen waar die onder druk staan, af met een nieuwe koers. Voortaan moeten de prijzen die het fonds uitreikt meer om mensen draaien in plaats van organisaties. Die visie neemt ze mee naar World Press Photo. „Om echt de impact van het nieuws te begrijpen, moet je één verhaal goed vertellen. Alleen dan besef je op diep-emotioneel en menselijk niveau wat het betekent.”

Hoewel ze zichzelf nog „een leek” noemt, draait het volgens haar in de fotojournalistiek steeds minder om objectiviteit. „Een fotograaf wil altijd iets zeggen met een foto. Een foto is dus subjectief.”

Maar journalisten moeten toch in ieder geval proberen de waarheid te laten zien?

„Ja, maar achter elke camera bevindt zich een mens. Neem een van de genomineerde foto’s, die van een man in Beiroet na de explosie vorig jaar. Hij toont kracht, maar staat er ook bij alsof hij bijna kan vallen. Zijn houding illustreert voor mij het verhaal van het huidige Libanon. Maar de fotograaf had hem ook gewond op de grond kunnen fotograferen, of in actie. Allemaal feitelijk, maar dat zijn drie verschillende verhalen.”

Een gewonde man in de buurt van de grote explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus 2020, gefotografeerd door Lorenzo Tugnoli voor de Washington Post. De foto is genomineerd voor de World Press Photo in de categorie Photo of the Year. Foto Lorenzo Tugnoli

El Zein Khoury komt zelf uit Libanon en woonde in Parijs en New York. Met het Prins Claus Fonds haalde ze bijna een kwart miljoen euro op voor kunstenaars in Beiroet na de explosie. Ze vindt het „bevrijdend” om niet uit ‘de industrie’ te komen. „Daardoor kan ik misschien makkelijker de moeilijke vragen stellen.”

Zoals?

„Er doen dit jaar weer iets meer vrouwen en meer fotografen uit niet-Westerse landen mee, maar we kunnen nog veel meer doen. We moeten ons als organisatie afvragen wie een verhaal vertelt, en of we daar ook een verantwoordelijkheid in hebben.”

De jury beoordeelt nu foto’s zonder de naam van de fotograaf te kennen. Moet dat wat u betreft veranderen?

„Misschien, dat is iets wat ik bespreekbaar wil maken. Als we ‘ja’ of ‘nee’ besluiten dan is dat op basis van goede argumenten.”

Ook wil El Zein Khoury beter definiëren wat ‘world’, ‘press’ en ‘photo’ betekenen voor de organisatie. „Wat bedoelen we als we zeggen dat we ‘wereldwijd’ zijn, wat bedoelen we met ‘pers’? The New York Times, NRC? Maar in landen als Myanmar werken zulke media niet. Facebook? En wat betekent een foto? Dronebeelden? We hebben daar als organisatie geen duidelijk antwoord op.”

Behoorlijk fundamentele vragen voor een foto-organisatie, waarvoor ze het dan ook tijd vindt om die volledig „open te breken”. „Ik heb nog niet de antwoorden, maar wat ik wel weet: we moeten veranderen. De nieuwe generatie fotojournalisten is heel anders dan de oude. Ik wil weten hoe de fotojournalistiek er over vijf jaar uitziet, en die kant wil ik op.”