Het George Floyd-proces loopt hoe dan ook uit op een teleurstelling

Al ruim een week is het George Floyd-proces te zien op Al Jazeera. Elke dag, urenlang, live, de verhoren in de zaak tegen de agent uit Minneapolis die George Floyd doodde. Ik zou iedereen willen aanraden te gaan kijken: zo dicht bij de werkelijkheid kom je zelden. Veel lof voor Al Jazeera.

In het getuigenbankje maakten we tot nu toe kennis met de winkelbediende die zag dat het 20 dollarbiljet waarmee George Floyd afrekende vals was, waarmee alles aan het rollen kwam. We hoorden de bejaarde buurtbewoner vertellen hoe hij Floyd nog probeerde over te halen mee te werken bij zijn arrestatie. We hoorden het relaas van de maakster van het filmpje waarin te zien is dat George Floyd negen minuten op zijn buik op het wegdek lag, een knie van een agent op zijn nek. Hét filmpje dat de aanzet was tot hevige Black Lives Matter-protesten over de hele wereld.

We zagen filmmateriaal dat de arrestatie vanuit alle mogelijke hoeken in beeld bracht. Materiaal van bodycams van de agenten, van beveiligingscamera’s aan de gevels, van nog meer filmpjes gemaakt met smartphones van samengedromd publiek op het trottoir. We zagen George Floyd uit tal van gezichtspunten op de grond liggen, in vernederende omstandigheden, roepend om zijn moeder, en zagen hoe hij ten slotte aan zijn einde kwam en levenloos op een brancard werd getild. We maakten kennis met de direct leidinggevende van de agent die terechtstaat, de man die de knieklem toepaste. We kregen tekst en uitleg van het hoofd moordzaken van de politie van Minneapolis en van de hoogste baas van de politie van de stad.

Minutieuze aandacht voor de regels

Er zijn mensen die het proces overbodig vinden, de schuld voldoende bewezen achten, zoals een van de experts die Al Jazeera aan het woord liet. Maar ook deze agent heeft natuurlijk recht op een proces. Wat de aanklagers moeten bewijzen, is dat hij op een onwettige manier handelde, dat het geweld dat hij gebruikte excessief was. Daarom besteedden de aanklagers minutieuze aandacht aan de regels waar hij zich aan had moeten houden: welk niveau van geweld moet in welke situatie worden ingezet, in welke houding moet een arrestant op de grond worden gelegd, welke zorg moet een arrestant krijgen, ook al is een ambulance in aantocht? Als zou blijken dat de agent zich aan de regels of de bestaande praktijk hield – hoe verwerpelijk je die praktijk ook kunt vinden – kun je hem niet veroordelen. Je kunt hem niet de schuld geven van een verkeerd systeem.

Dat het hele politiesysteem verkeerd is, is een stelling die aan de basis ligt van de Black Lives Matter-demonstraties. De beschuldiging is dat het leven van zwarte mensen met name voor politiemensen geen waarde heeft. Politieagenten zijn machtsbelust, racistisch, sadistisch. De politieorganisaties zijn zo gecorrumpeerd dat ze moeten worden opgeheven. Neem hen hun budget af, werd in de tijd van de demonstraties geroepen. Veel mensen zien in dit proces dan ook een proces tegen het systeem. Samen met de agent zal hopelijk ook een verrot politiesysteem worden veroordeeld.

Het beeld dat in de verhoren van de politieorganisatie naar voren is gekomen, is positiever dan je misschien zou denken. Wie de verhoren volgde, zal zich af en toe verbaasd hebben over de bewuste manier waarop de politie van Minneapolis met geweld van agenten omgaat. Alle gebruik van geweld moet worden gerapporteerd. Er zijn protocollen over welke vorm van geweld in welke situatie toegestaan is. De eerste en belangrijkste actie van een agent is de-escalatie, de arrestant op een respectvolle manier aan het woord laten. De protocollen zeggen ook dat de zwaarte van het misdrijf bepaalt of iemand wel of niet moet worden gearresteerd. Het betalen met een vals 20 dollarbiljet is geen reden iemand te arresteren. Er zijn regels en trainingen over de manier waarop iemand in bedwang moet worden gehouden. Nadat handboeien zijn aangebracht mag de arrestant niet op zijn buik worden gelegd omdat hij dan kan stikken. De agent is verplicht de arrestant medische zorg te geven.

Teleurstellende uitkomst

Wat je hieruit kunt afleiden is dat de politie van Minneapolis misschien niet in de praktijk maar in ieder geval op papier een fatsoenlijke organisatie is. Dat maakt een veroordeling van de agent waarschijnlijker; er zijn regels opgesteld die hij kende en waar zich duidelijk niet aan gehouden heeft. Veroordeling zal voor velen die het filmpje van een stervende George Floyd hebben gezien een gevoel van genoegdoening opleveren.

Maar misschien ook een gevoel van teleurstelling. De politieorganisatie is niet systematisch gewelddadig en discriminerend gebleken. Er zijn geen harde aanwijzingen naar voren gekomen dat de politieorganisatie dringend aan een grootscheepse vernieuwing toe is.

Nu kun je argumenteren dat de protocollen en procedures niet hetzelfde zijn als de praktijk op straat. Dat zal interessant genoeg ook de verdediging van de verdachte agent misschien wel proberen aan te voeren. Want als de praktijk anders blijkt te zijn, heeft de agent zich gedragen op een manier die alle agenten toepassen. Dan kun je hem ook niet straffen.

Tot nu toe heeft de verdediging weinig van zulk bewijs aangeleverd. Misschien dat ze daar nog mee komen. Maar op dit moment is de meest waarschijnlijke uitkomst dat de agent schuldig zal worden bevonden. Zijn gedrag was excessief, het was niet in overeenstemming met de regels, noch met de staande praktijk.

Met zo’n uitkomst is dus niet het hele politiesysteem aan de kaak gesteld. Het lijkt dus onmogelijk vanuit het perspectief van Black Lives Matter om zowel in het individuele geval van de agent als op het andere front van het politiesysteem genoegdoening te krijgen. Als het politiesysteem wel gecorrumpeerd blijkt en als organisatie racistisch is, zou dat als consequentie moeten hebben dat de agent vrijuit gaat. Hoe het ook loopt, de afloop van het proces zal teleurstellend zijn.