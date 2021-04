De keuze is: honderden doden of een tiental

Beste minister De Jonge,

Langs deze weg wil ik u, wellicht ten overvloede, nog eens uitleggen wat uw taak ook alweer is. U bent als minister van Volksgezondheid aangesteld om keuzes te maken voor de volksgezondheid en het beste te doen voor een zo groot mogelijke groep van mensen. Uiteraard kunt u niet iedereen tevreden stellen en dat begrijp ik.

Het beste voor zo veel mogelijk mensen is op dit moment om zo snel mogelijk te vaccineren. Dat is niet iets wat u niet al eerder heeft gehoord. Uiteraard siert het u dat u daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Maar helaas, in tijden van oorlog – pandemie mag ook – is niet zorgvuldigheid het belangrijkste, maar snelheid! Je vraagt de brandweer toch ook niet om eerst de temperatuur van het bluswater op orde te brengen, alvorens te starten met blussen? Ik weet het, het is lastig schakelen tussen vredestijd, waarin je oeverloos kunt wikken en wegen of iets wel zorgvuldig genoeg gebeurt, en oorlogstijd, waarin je snel moet handelen. Maar u heeft nu een jaar de tijd gehad om hieraan te wennen.

Sara-Joan Pinto-Sietsma is vasculair internist en klinisch epidemioloog (Amsterdam UMC, locatie AMC)

Nu we hebben vastgesteld dat snelheid boven zorgvuldigheid gaat en u weer duidelijkheid heeft over uw taak, is het zaak zo snel mogelijk te gaan vaccineren. Met álle vaccins die voorhanden zijn. Ik snap dat het lastig beslissen is, wanneer er een vaccin is dat mogelijk een zeldzame ernstige bijwerking heeft. Dit is natuurlijk ook niet uw vak. Gelukkig hebben anderen hier wel verstand van. Ik zal hier een poging doen u dit zo simpel mogelijk uit te leggen.

Er zijn twee moleculen in de wereld die verdomd veel op elkaar lijken, de een noemen we corona en de ander vaccin. Het is een gegeven dat eenieder op deze wereld uiteindelijk met een van deze twee moleculen in aanraking komt. De beslissing waar u voor staat, is welke ontmoeting met welk molecuul het beste is voor de meeste mensen. Het ene molecuul, corona, heeft ongeveer 1,0 tot 1,3 procent kans op overlijden (volgens RIVM-cijfers), terwijl het andere molecuul, vaccin, en dan hebben we het over AstraZeneca, 0,000072 procent kans geeft op overlijden (volgens cijfers van het Europees Geneesmiddelenbureau: 18 overlijdens op 25.000.000 vaccinaties in heel Europa). Wilt u niet alleen naar de overlijdensgevallen kijken en ook naar andere ernstige bijwerkingen? Ik ben de beroerdste niet: trombose is ook heel vervelend, dus laten we dan een ander getal nemen: 0,00089 procent kans op trombose. Dat is alsnog een tienduizend keer kleinere kans! Omdat dit soort getallen toch vaak lastig te doorgronden blijken in de praktijk, zal ik het ook nog anders stellen. Stel, uw kans om 1 miljoen euro te winnen is 1,3 procent wanneer u voor de optie ‘corona’ kiest, en 0,00089 procent wanneer u voor het vaccin kiest, wat zou u dan doen?

Té cynisch gedacht?

Aan het molecuul ‘corona’ sterven nu dagelijks nog steeds rond de 25 mensen. Als dit hele grapje met het stopzetten van het vaccineren met AstraZeneca onder de 60 jaar voor een vertraging in het vaccinatieprogramma van circa drie weken zorgt, dan levert dat 525 doden op. Als professional in een ziekenhuis kan ik wel stellen dat dat niet alleen ‘oudjes’ zijn – die zijn bijna allemaal gevaccineerd. Daar tegenover staat dat, als we door zouden gaan met vaccineren met AstraZeneca, ook onder de 60 jaar, volgens uw eigen berekeningen in de persconferentie van dinsdag, er 15 tot 23 mensen overlijden.

Ik snap waarom u twijfelt. Elke dag dat u wacht sterven er nu zo’n 25 mensen aan Covid. Is het té cynisch gedacht dat u deze beslissing niet wilt nemen omdat de onzichtbare doden door niet te vaccineren u niet aan te rekenen zijn, terwijl doden door bijwerkingen wel op u afstralen?

Waarom geeft u de miljoenen vaccins die nu klaarliggen niet zo snel mogelijk aan alle ziekenhuizen, huisartsen en GGD’s? Laat het vervolgens aan mensen zelf of ze met AstraZeneca gevaccineerd willen worden – mits ze de risico’s ervan kennen. En dat doet nu inmiddels iedereen. Dan gaat vaccineren zo veel sneller, redden we netto levens en bent u niet verantwoordelijk voor de bijwerkingen. Eigenlijk is dat een voor de hand liggende oplossing. Want sinds wanneer zou de overheid het recht hebben om mensen toegang te ontzeggen tot levensreddende medicijnen?

Met vriendelijke groet,

Sara-Joan Pinto-Sietsma